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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

DHA

ERZURUM'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Sanayi ve Yenişehir mahallelerinde 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği ihtimaline karşın evlerin kapılarını koçbaşıyla açan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu maddenin yanı sıra biri kurusıkı, 9 tabanca, 1 tüfek, 4 hassas terazi, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ERZURUM

29 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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