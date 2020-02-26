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DAKAF'20 öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

İHA

DAKAF'20 öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleri ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 56 Mart 2020 tarihlerinde Recep Tayip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) Dekanlar Bilgilendirme Toplantısı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik başkanlığında Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşti.
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy ile Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Yıldız’ın da bilgilendirme için hazır bulunduğu toplantıya, fuarın paydaşları olan ilgili fakültelerin dekanları ve yardımcıları ile fakülte sekreterleri ve akademisyenler katıldı.
Recep Tayip Erdoğan Kongre Merkezinde 2 gün sürecek olan DAKAF’a kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, STK’lar ve öğrenciler katılım sağlayacak. Kongrede öğrenciler için stant, söyleşi, B2B, proje pazarı, mülakat odaları, iş kulübü ve CV teslimi gibi etkinliklerin yer alacağı belirtilirken, WEB sitesi, sosyal medya, yazılı ve basılı materyaller, radyo ve Tv’ler aracılığıyla da tanıtım ve iletişim sağlanacağı belirtildi.
Öğrencilerin DAKAF’a katılımı noktasında dekanlarla fikir alışverişinde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, öğrencilerin alana transferi konusunda Atatürk Üniversitesinin tüm ulaşım imkânlarını seferber ettiğini söyledi.
Fuara Bölge Üniversiteleri de Katılacak
Lise öğrencilerinin de kongreye ilgi göstereceğini aktaran Çelik, Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere katılım sağlayacak 10 bölge üniversitenin tanıtım yapacağını belirterek şunları söyledi: “Üniversitemiz tüm birimleriyle 2 gün boyunca DAKAF’ta olacak. Çalışma arkadaşlarımızın görev dağılımını yaklaşık 10 kalemde belirledik. Tüm arkadaşlarımızın kongrede üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine eminim. Ev sahibi olarak, stantların kurulması, etkinliklerin organize edilmesi, ışıklandırma, ses vb. eksikliklerin giderilmesi adına pazartesi gününden itibaren kongre alanında olacağız. 300’den fazla standın yer alacağı kongreye katılımın yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.
Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy ise, etkinlikte yapılacak ve yapılması gerekenler hakkında, dekanlara bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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