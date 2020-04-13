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Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın

İHA

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor.

Kendini ilaçlamacı olarak tanıtan herkese inanmayın

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor.
BETİS Genel ilaçlama ve dezenfektan şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Nuri Alim Erzurum başta olmak üzere Türkiye’ nin bir çok ilinde ilaçlama işi yapanların, korona virüsü vakalarından sonra halı yıkamacılar, oto yıkamacılar ve sektörle alakası olmayan birçok iş kolunun ilaçlama işine yöneldiğinden dolayı dert yandı.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan virüsten sonra ilaçlama ve dezenfeksiyon sektörü ile alakası olmayan farklı sektörlerde iş yapan Sağlık Bakanlığından yetkisi olmayan, dezenfektanın bile ne anlama geldiğini bilmeyen birçok kişi bir anda fırsattan yararlanarak ilaçlamacı oldu.
Halkımızın ilaçlama ve dezenfeksiyon konusunda duyarlı olmaya davet Alim, kendini ilaçlamacı olarak tanıtan her kim olursa olsun önce Sağlık Bakanlığından yetki belgesinin olup olmadığını ve uygulamayı yapacak olan kişiden uygulama yetki belgesinin olup olmadığını ve kullanacağı dezenfektanında orijinal ambalajın da görmesinin gerektiğini altını çizdi.
Dezenfektan çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Nuri Alim, “26 yıllık şirket olarak, gümüş iyonizer ile zenginleştirilmiş hidrojen peroksit madde uygulaması şeklindedir. Sağlık Bakanlığından onaylı soğuk sistemi uygulayarak, ortama salıyoruz, buradaki amacımız; 250’nin üzerinde mikroorganizma, mantar, spor ve virüs gibi, havada serbest dolaşan canlı organizmaların etkisiz hale getirilmesidir. Bildiğimiz gibi el dezenfektanlarının, alkol ve asit bazlı diğer dezenfektanların hiçbir şekilde yüzeyde kalıcılığı yok. Bizim burada yapmış olduğumuz işlemin ismi ULV' dir, yani soğuk sislemeyle komple bütün yüzeyler, eşyalar ve diğer ürünlere bu dezenfektanı nüfus etmektir” dedi.
Bakanlığın korona virüsü açıklamasından sonra ilaçlama firmalarına çok ciddi artışlar olduğunu ve bir anda merdiven altı korsan firmalarında bir anda fırsatta yararlanarak ortaya çıktığını belirten Alim, ne kullandıkları belli olmayan bu tür merdiven altı korsan firmalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Bu tür merdiven altı korsan firmaların ya su sıktığını ya da kendisinin de olduğunu bilmediği kimyasallar sıktığını belirten Alim, bununla birlikte benzinle çalışan sırt atom zeri kullanan bir çok belediye ve insanlar var, sırt atom zerinin motoru benizle çalıştığı için bir çok zehirlenme vakalarının da olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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