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Kızılay’a kan bağışında bulundular Memur-Sen’den STK’lara kan bağışına destek çağrısı

İHA

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kızılay'da kan stoklarının büyük oranda erimesinden dolayı kan stoklarını tamamlamak için vatandaşların kan bağışı yapması konusunda çeşitli duyurular ve organizasyonlar yapılıyor.

Kızılay’a kan bağışında bulundular Memur-Sen’den STK’lara kan bağışına destek çağrısı

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kızılay’da kan stoklarının büyük oranda erimesinden dolayı kan stoklarını tamamlamak için vatandaşların kan bağışı yapması konusunda çeşitli duyurular ve organizasyonlar yapılıyor.
Erzurum’da ‘Kan Bağışı Hayat Kurtarır’ sloganı ile hareket eden Eğitim Bir Sen ve Memur Sen temsilcileri Kent meydanında kurulan Kızılay standında kan bağışında bulundular.
Kan bağışına Eğitim Bir Sen 2. Nolu Şube Başkanı ve MemurSen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, BembirSen Şube Başkanı Abdullah Sunar, Ulaştırma MemurSen Şube Başkanı Hasan Turan, Bayındır MemurSen Şube Başkanı Abdullah Polat ve 30 sendika temsilcisi Erzurum Havuz Başı Kent Meydanında toplanarak Kızılay’a kan bağışında bulundular.
Erzurum MemurSen İl Temsilcisi Mustafa Karataş kan bağışıyla ilgili şunları söyledi, “81 ilde MemurSen’e bağlı Sendikalar eş zamanlı olarak ortak alınan karar ile kan bağışında bulunuyoruz. Biz örnek bir davranış sergileyerek Kızılay’ın eriyen kan stoklarına bir nebze olsun katkı yapmayı amaç edindik. Diğer STK’lara da çağrıda bulunuyoruz. Malum dünyayı saran salgın covit19 virüsü süresince Kızılay’da bulunan kan stoklarının hızla erimesinden dolayı Sendikalar olarak sorumluluk alarak Kızılay’ın yükünü bir nebze de olsa hafifletmek amacındayız. Türkiye genelinde Sendika Temsilcilerimiz kan bağışında bulunuyorlar bizlerde Erzurum'da bulunan diğer STK temsilcilerine bir çağrıda bulunarak kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayının son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Verilecek her kanın çok büyük değeri olduğunu biliyoruz. Gecenin bereketine bir nebze de olsa vesile olabildik ise ne mutlu bizlere diyoruz .“
Kan bağışında bulunan sendika temsilcileri toplu olarak ‘’Kan Bağışı Hayat Kurtarır” ve “İyilik Kanımızda Var” sloganıyla herkesi kan bağışı yapmaya çağırdılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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