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Yakutiye’de cuma namazı hazırlığı Namaz kılınacak alanlar suyla yıkandı

İHA

Yakutiye’de cuma namazı hazırlığı Namaz kılınacak alanlar suyla yıkandı

Erzurum Yakutiye Belediyesi gece sabaha kadar temizlik yaptı, namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kurallarına göre dizayn ediliyor.
Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarın kılınmaya başlanacak olan cuma namazı öncesi ilçe merkezindeki meydan ve cami bahçelerinde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereğince ibadete ara verilen camilerin bahçeleri ile meydanlar cuma namazı için hazırlanıyor. Sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uygun olarak yeniden namaz kılınabilecek şekilde cuma namazı için hazır hale getirilen cami bahçeleri ve parklarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yarın cuma namazı kılınacak olan Lalapaşa, Kale önü, İmam Hatip Lisesi ve Narmanlı Camii avluları ile Hilalkent’te ki Hilalpark açık alanında temizlik ve dezenfekte çalışmalarının tamamlandığını ve saf çizgilerinin çizilmeye başlandığını söyledi. Başkan Uçar, cuma namazı öncesi tespit edilen alanlarda açacakları dezenfekte stantlarında vatandaşlara namaz seti ve tek kullanımlık maske dağıtarak namaz kılınacak alanlara alacaklarını duyurdu.

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