Şenkaya’da yeni korucular yemin etti

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Erzurum Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığında terörle mücadele etmek için bir aylık eğitim alan sekiz korucu, jandarma komutanlığı bahçesinde yemin etti.

Törene katılan Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Terörle mücadelede aramıza katılan güvenlik korucularımızın yemin törenine katıldık. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayacak olan korucuların yemin törenine Kaymakam Çağlar Tekin, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İlçe Cumhuriyet Savcısı Hamdi Samet Çelik ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkut Eroğlu katıldı.

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