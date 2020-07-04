İspir’de bir mahalle karantinaya alındı

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Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Değirmendere Cibalı mahallesi, 10 kişinin Covid19 testi pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum'un İspir ilçesi Değirmendere Cibalı hattı 14 gün karantina altına alındı. 10 tane pozitif vaka tespit edildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı” denildi.

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