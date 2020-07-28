Aşkale’de ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale’de ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliği

İHA

Ülkemizde son zamanlarda hızla artış gösteren kadınlara karşı şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek üzere Aşkale'de etkinlik düzenlendi.

Aşkale’de ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliği

Ülkemizde son zamanlarda hızla artış gösteren kadınlara karşı şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek üzere Aşkale'de etkinlik düzenlendi.
Aşkale Belediyesi Meclis Üyesi Av. Arabulucu, Bilge Mutlu Bilge'nin organize ettiği etkinliğe, Aşkale Emniyet Müdürlüğü şiddet önleme ekipleri ve Tüm Güven Sen İl Başkanı Ayşegül Kaya Çakir, Ecz. Esra Çetin Timur, TÜRKMAG Madencilik ve Aşkale halkı da yoğun bir şekilde katılım sağladı.
Etkinlik, Belediye Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşti. Kadına Şiddete Hayır sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilçedeki kadınlara ve ailelere konu hakkında bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıtıldı. Etkinliğe eşleriyle ve çocuklarıyla birlikte katılım sağlayan aileler arasında neşeli diyaloglar yaşandı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Av. Arabululucu Bilge Mutlu Bilge “Aynı zamanda Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi bir kadın olarak kadın aile ve topluma dair yıllardır yaptığımız çalışmalardan da yola çıkarak yalnızca cinsiyetçi bir bakış açısıyla kadın sorununa bakmak en büyük hatadır. Bu nedenle kadınlara dair yaptığımız çalışmalarda kadını sadece cinsiyet temeline oturtan yaklaşımlar yerine kadını güçlendiren ve destekleyen her hamlenin aslında aile ve topluma büyük katkılar sunduğunu anlatarak yolumuza devam ediyoruz. Bu nedenle güçlü ve mutlu kadın , güçlü ve mutlu aile ,güçlü ve mutlu toplum diyoruz. Toplumun en önemli kavramı olan ailenin temeli yine fedakar ve cesur yürekli kadınlarımızdır. Cennet anaların ayağı altındadır diyen Hz. Peygamberimiz kadına büyük ulviyet yüklemiştir. Kadına şiddet söz konusu olunca yalnızca şiddet uygulayanın erkek olduğu düşünülmesin, kadının kadına şiddeti denen çok ağır bir şiddet türü de var. Bu nedenle hangi görüşe sahip olursa olsun özünde sevgiyi, barışı, merhameti ve fedakarlığı barındıran kadınlarımızın bir sesi olarak her platformda kadının güçlenerek desteklenmesinden mutluluk duyduğunu ve bir farkındalık ortaya koymak adına bu etkinliğe yalnızca kadınlarımızın değil dikkat ederseniz erkeklerimizin de yoğun katılımı ve desteğinin olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Pandemi sürecinde kadının yükünün arttığını, Aşkale Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle halka ücretsiz maske dağıtımı projesinde Aşkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadın hocalarımız emek verdi ve yine bu işe de kadın eli değdi. Son zamanlarda ülkemizde Kadınlarımıza karşı artan şiddet ve cinayet olaylarını gördükçe bunun önüne nasıl geçebiliriz anlamında, ilçemizde kadınlara ve ailelere karşı bilgilendirme yaptık. Bugün burada toplandık yarın ev ev gezerek kadınlara ve ailelerimize haklarını anlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Düzenlenen etkinlik çerçevesinde katılımcılara broşür dağıtıldı. Ayrıca kadın istihdamına destek veren TÜRKMAG Madencilik AŞ.’ye plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Pandemi ve kadın' araştırmasında 'yükselen şiddet' bulgusu
YEREL HABERLER 'Pandemi ve kadın' araştırmasında 'yükselen şiddet' ...
Kuş yavrularını iş makinesinde büyütüyor
YEREL HABERLER Kuş yavrularını iş makinesinde büyütüyor
İş makinesinin kepçe hidroliği kuş yuvası oldu
YEREL HABERLER İş makinesinin kepçe hidroliği kuş yuvası oldu
LGS tercih dönemi öncesinde PYK üyeleri öğrencileri teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor İl protokol Yürütme Kurulu (PYK) Başkanı Oral ile İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz öğrencilerin LGS tercihlerini meslek liselerinden yana kullanmalarını istedi
YEREL HABERLER LGS tercih dönemi öncesinde PYK üyeleri öğrencileri ...
Kooperatiflerin desteklenmesi programına başvurular başladı
YEREL HABERLER Kooperatiflerin desteklenmesi programına başvurular ...
KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı açıklandı
Aziziye’de metruk yapılara geçit yok Başkan Orhan; “Metruk yapıların suç unsuru olmalarına izin vermeyeceğiz”
YEREL HABERLER Aziziye’de metruk yapılara geçit yok Başkan Orhan; ...
Horasan’da Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
YEREL HABERLER Horasan’da Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem
Erzurum’un unutulmuş türkülerine Mutlu dokunuş
YEREL HABERLER Erzurum’un unutulmuş türkülerine Mutlu dokunuş
Sıcaktan etkilenen hayvanlara su ve yiyecek götürdüler
YEREL HABERLER Sıcaktan etkilenen hayvanlara su ve yiyecek ...
Erzurum´da 30 derece sıcakta kardan adam yaptı
YEREL HABERLER Erzurum´da 30 derece sıcakta kardan adam yaptı
Birbirinden güzel yusufçuk türleri doğayı renklendirdi
YEREL HABERLER Birbirinden güzel yusufçuk türleri doğayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X