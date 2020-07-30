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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu Erzurum AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu Erzurum AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Erzurum Havalimanı’nda Kategori 3A (CAT3A) sisteminin çalışmalarının tamamlanması sonucu düzenlenen açılış töreni için Erzurum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarete, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İlçe Başkanları katıldı.

"Erzurum havalimanı Ankara ve İstanbul’la beraber en özellikli havalimanları arasına girdi’’
Sistemi söz verdikleri süre içerisinde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “En son Haziran ayında Erzurum’a gelmiştik. Burada biraz sıkıntılı bir süreçten geçmiş olsa da bir havalimanı çalışması vardı. Geldiğimizde sorunları tespit ettik ve gerekli istişareleri yaptık. Temmuz ayı geçmeden buraya gelip açılışını yapacağımıza da söz vermiştik. Sözümüzde durmanın mutluluğu içeresindeyiz. Havalimanı artık Erzurum’a yakışan bir şekle gelmiş oldu. Özellikleri bakımından Ankara ve İstanbul’la beraber en özellikli havalimanları arasına girdi Erzurum. Kötü hava koşullarında bile en büyük uçakların bile inebileceği bir piste sahip oldu’’ dedi.
Yıllar sonra Cumhurbaşkanı önderliğinde Ayasofya’da İstanbullularla Cuma namazı kılındığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ayasofya’da muhteşem bir açılış yaptık. Yıllar sonra İstanbullular Cuma namazını Ayasofya’da Cumhurbaşkanımızla beraber kıldı. Bir taraftan geçmişimize ve tarihimize sahip çıkarken, diğer taraftan ise vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

"Erzurum’da 50 kilometrelik bölünmüş yol vardı 600 kilometrenin üzerine çıkardık’’
Erzurum’a 11 milyar TL’nin üzerinde yatırımda bulunduklarını da kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Erzurum’un dört bir yanında devam eden ulaştırma ve altyapı çalışmaları var. Devam edeceğimiz bir iki tane daha projemiz var. Bunları da en kısa zamanda bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada yaklaşık 11 milyar TL’nin üzerinde yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar gelecek zamanlarda da devam edecek. Bu projeler bitecek yeni ihtiyaçlar doğacak biz bu yeni ihtiyaçları da değerlendirip o ihtiyaçları da gidereceğiz. Ak Parti hükümetlerinden önce Erzurum’da sadece 50 Kilometrelik bölünmüş yol vardı. Şimdi ise 600 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol var. Bunun gibi devam eden tüneller, yollar, köprüler hepsi Erzurumlu vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için. Bu projeleri bitirip yenilerini de ekleyeceğiz’’ açıklamalarında bulundu.
Sivas ile Kars arasında bulunan demiryolunda aksaklıkların meydana geldiğini söyleyen Erzurum Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Sivas ile Kars arasındaki demiryolumuz da aksaklıklar oluşuyor. Bunun nedeni son zamanlarda demir yollarına binen yüktür. Lojistik köy ile ilgili çalışmalarımızda hız kazanamama nedenlerinden en önemlisi budur. Erzurum’a geldiğiniz ve havalimanı gibi çok büyük bir sorunumuzu çözdüğünüz için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nın ardından Erzurum Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldıktan sonra Ankara’ya dönmek üzere özel uçağıyla şehirden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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