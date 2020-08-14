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Aydemir: ‘AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır’ Aydemir, ‘AK Hareket milli irade dirilişidir’ Aydemir: ‘Erzurum Türkiye’nin feraset pusulasıdır’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Parti Türkiye Siyasi Tarihinde bir milattır. AK Dava, kendi milli ve manevi değerlerimiz kaynağından yeni bir varoluş kaydıdır. Türkiye'yi kendi coğrafyasına mahkum kılmak isteyen küresel idrake, yerli ve milli bir diriliş destanının belletilmesidir. ' dedi.

Aydemir: ‘AK Dava, Çanakkale Ruhunda kararlılıktır’ Aydemir, ‘AK Hareket milli irade dirilişidir’ Aydemir: ‘Erzurum Türkiye’nin feraset pusulasıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Parti Türkiye Siyasi Tarihinde bir milattır. AK Dava, kendi milli ve manevi değerlerimiz kaynağından yeni bir varoluş kaydıdır. Türkiye’yi kendi coğrafyasına mahkum kılmak isteyen küresel idrake, yerli ve milli bir diriliş destanının belletilmesidir. ‘ dedi.
Aydemir’den Ak Davayı Tarif
AK Davanın bir milli vicdan davası olduğu, ilhamını mukaddesattan aldığı, yol haritasını ecdat ruhaniyetinin teşkil ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘AK Hareket 1071’lerin, 1299’ların, 1453 ruhunun yeniden, 21’inci asırda ihya edilmesi; Çanakkale Ruhunda kararllılıktır. Ak Hareket vizyonu devlet ebed müddet, şiarı İla’yı kelimetullah olan bir milli irade hareketidir. ‘ tarifini yaptı.
Aydemir 19’uncu Yıl Coşkusunu Paylaştı
Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü coşkusunu dadaşlarla paylaştı. Yıldızkent’te esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir, bir araya geldiği Erzurumlularla gündemi ele aldı, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Önderliğinde 19 yıllık süreçte kaydettiği ulusal reformlar, küresel vurguların kaydedildiği buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mazlum milletlerin hamisi olarak zulme karşı ‘One Minute’ setti çekmesi; BM boyutunda ‘Dünya Beşten Büyüktür’ hakikatini ortaya koyması gündem oluşturdu.
‘Dadaşlarla iftihar ediyoruz’
Milletvekili Aydemir, ‘AK Partimizin 19’uncu kuruluş yıldönümüne “Yeni yaşınız kutlu olsun” tarifiyle yaklaşan hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. Dadaş feraset ve basiretini daim diri tutarak, Türkiye’nin 2023’lerden 2071’le doğru başlattığı sefere dua ve gönül desteği sunan Erzurum, bu yaklaşımıyla Türkiye’nin siyasi pusulası olma hassasiyetini 19 yıllık süreçte bir kez daha ortaya koymuştur. ‘ dedi.
Aydemir’den DAİB İstişaresi
Saha çalışmalarını ekonomik kurum ve kuruluşlar odağında devam ettiren Milletvekili Aydemir, 1. OSB’de DAİB tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili aydemir, ‘Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) bölgemiz için hayati önemde bir kurum. Sayın Başkan Ethem Tanrıver ve yönetiminin takdirlik gayretleri var. İnşaasına başladıkları müstakil bina da nitelik ifade ediyor. Ziyaret edip çalışmaları yerinde gözlemledik. Hayırlı, uğurlu olsun.’ temennisinde bulundu.
Başkan Urkuç’a Teşekkür
OSB’de üretim yaparak istihdama önemli katkılar sunan tesisleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir,
1. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Babacan Kuruyemiş tesislerinde üretim performansı hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir, ‘OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç’a ait firma da onlarca insanımıza iş, aş kapısı durumunda. Her haliyle örnek gösterilecek genç başkanımıza başarı diliyoruz. Minnettarız.’ dedi.
İstihdama Katkı Sunan İşletmeler
Bölgede yer alan “YönTime” işletmesinde, il ekonomisine yönelik söyleşi ve istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, 5 yıl önce kurulan, 5 yılda 5 misli büyüyen; il iktisadi performansına ciddi oranda değer katan bir kuruluş olarak nitelediği işletme hakkında, ‘ Onlarca istihdam imkanı sunan firmamız dadaşın üreten simasını dünyaya gösteriyor. Başarıları daim olsun. ‘ değerlendirmesini yaptı.
Sağlık Ürünleri İmalatı
1’inci OSB alanında sağlık alanında üretim faaliyeti gerçekleştiren AK LAB GROUP’un konuğu olan Milletvekili Aydemir, ‘1. Organize Sanayi Bölgemizde yeni bir üretim tesisi. Sağlık sahasında özgün ve aranan malzemelerin üretimini yapacak firma daha şimdiden milyonlarca dolarlık ihracat bağlantısı kurmuş. Üretim ve istihdam katkısına minnettarız. Hayırlı olsun. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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