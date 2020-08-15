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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

İHA

Erzurum İspir karayolunda patlayıcı madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Patlayıcı yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Erzurum İspir karayolunda patlayıcı madde yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, kaza dün 22.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Yukarı Özbağ Mahallesinde meydana geldi. Eskişehir’den yola çıkan 4 ton dinamit, 10 ton 300 kilogram dinamit için kullanılan jelin bulunduğu kamyon, ErzurumRize karayolu Yukarı Özbağ mevkisinde sürücü Kenan Çetin’in (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek takla attı. Kamyon içerisinde bulunan 14 ton patlayıcı madde cadde üzerine dağıldı.
Kazada kamyon içerisinde bulunan Turgut Çetin (29) ve sürücü Kenan Çetin (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan patlayıcı maddelerin çevreye dağılmasından dolayı olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından dağılan malzemeleri toplama çalışması başlatıldı.
Kamyonun patlayıcı malzemeleri yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir’den alıp Erzurum Pazaryolu ilçesindeki depoya götürmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Olay nedeniyle Erzurum Rize karayolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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