Futbol seçmelerinde çocuklar sahada, veliler dışarıda terledi B.B. Erzurumspor, altyapı seçmeleri yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düzenlenen futbol etkinliğiyle altyapı akademisine genç yetenekler seçti. Seçmelere katılan çocuklar seçilmek için büyük çaba sarf ederken, dışarıda bekleyen aileler büyük heyecan yaşadı.

BB. Erzurumspor Futbol Akademisi'nin Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen

seçmelerine yoğun katılım oldu. 918 yaş arası seçmelere katılanlar akademiye seçilebilmek için büyük çaba sarf etti. Çocuklarını dışarıda bekleyen aileler ise yaşadıkları heyecanı gizleyemedi.

Erzurumspor altyapıdan yetişen oyuncularla kulübü geleceğe hazırlayacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de katılarak incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Sekmen, bu alanda başarılı olmak ve başarıya imza atmak üzere yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Erzurumspor altyapısı olan ve altyapıdan yetişen oyuncularla kulübü ayakta tutan bir konuma gelsin. Bu nedenle altyapıya bugünden itibaren altyapıya özel bir değer veriyoruz. Yetenekli bulduğumuz gençleri kamp binamızda hem eğitimlerini tamamlayacağız, hem de futbola ilgilerini artıracağız. Aynı çalışmalar diğer branşlarda da olacak" diye konuştu.



Tolga Sambay: "Erzurum’da ve çevresinde dokunmadığımız ve izlemediğimiz çocuk kalmayacak"

Tüm yıl boyunca Erzurum’un her yerinde yetenek keşfedeceklerini kaydeden Altyapı Eğitmeni Tolga Sambay, "Bugün burada Erzurum merkezdeki seçmeleri yapıyoruz. 2002 doğumludan 2011 doğumluya kadar adaylarımızdan seçmeler yapıyoruz. Tüm futbolcu adaylarımızı izliyoruz ve aralarından yetenekli bulduğumuz arkadaşlarımızı seçiyoruz. Tüm yıl boyunca bu organizasyonumuz devam edecek. Erzurum’da ve çevresinde dokunmadığımız ve izlemediğimiz çocuk kalmayacak. Not ettiğimiz yetenekli çocuklar var. Takımlarımızın ve çocuklarımızın performans kriterlerini oluşturacağız. Oluşturduğumuz kriterlere ulaşabilmeleri için takımlara ve oyunculara hedefler göstererek ilerleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

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