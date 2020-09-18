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BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi

DHA

BB Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi


Salih TEKİN / ERZURUM (DHA) Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 9 yeni transfer için toplu imza töreni düzenlendi. Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, yeni transferlerin takıma çok ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi. 
BB Erzurumspor'un yeni transferleri için imza töreni, kulüp tesislerinde düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, mavi beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, yöneticiler ve futbolcular pandemi tedbirleriyle bir araya geldi. Antrenman sahası ortasına kurulan platformda 9 yeni futbolcuya tek tek imza attıran kulüp başkanı Hüseyin Üneş, "Geçtiğimiz sezon takıma çok ciddi katkılar sağlayan ve sözleşmesi biten 5 futbolcuyla sözleşme uzattık. Transfer döneminde 9 yeni futbolcuyu da takıma kazandırdık. Kale dahil olmak üzere birçok bölgeye yeni transfer yaparak takımı güçlendirdik. Yeni sezonda takıma çok ciddi katkı sağlayacaklar" dedi.
Geçtiğimiz sezonu başarılarla geride bıraktıklarını anlatan başkan Üneş, "Onursal başkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda geçtiğimiz sezonu istediğimiz gibi camiamızı yakışır şekilde şampiyonlukla tamamladık. Süper Lig'e 9 yeni transferle 'bismillah' dedik. Geçen hafta Ankaragücü maçıyla galibiyetle başladık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Özellikle şampiyonlukta katkısı olan başta hem şehrimizin büyükşenir belediye başkanı ve onursal başkanımıza büyük Erzurumspor ailesi adına teşekkür ediyorum. Büyük Erzurumspor taraftarının destekleri, duasıyla yeni sezonu da en iyi şekilde hak etiğimiz yerde bitirebilmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.
"7 YILDA KÜÇÜMSENMEYECEK BAŞARI ELDE ETTİK"
Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında şunları söyledi: "İlk maçımızı yaptık, arzu ettiğimiz puanları aldık. Emeği geçen kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara teşekkür ediyoruz. Yeni transflerleri Erzurum kamuoyuna tanıtmak üzere toplandık. Son 7 yılda küçümsenmeyecek başarı elde ettik. 4 kupa, 1 play-off oynama, bir de malum Süper Lig'de top oynama fırsatı bulduk. Çok daha güçlü bir şekilde futbol camiasında, Erzurum kamuoyunda inşallah taraftarımızın yüzünü güldürmeye gayret edeceğiz."
Açıklamalar ve futbolcuların mukavele imzasından sonra Hüseyin Üneş, geçen sezon kazandıkları kupanın minyatürünü Mehmet Sekmen'e hediye etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların platformda yerini alması
Başkan ve yöneticilerin platforma gelmesi
Hüseyin Üneş'in konuşması
Mehmet Sekmen'in konuşması
Futbolcuların tek tek imza atmaları
Yönetici ve futbolcuların toplu fotoğraf çekimi
Üneş'in Sekmen'e kupa minyatürünü vermesiDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-09-18 17:24:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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