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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş programının ilk etabı sona erdi

İHA

Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş programının ilk etabı sona erdi

Atatürk Üniversitesinde 20202021 Güz Yarıyılının ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararının ardından, bu modeli tüm yönleriyle ele alan Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş Sertifika Programının ilk etabı sona erdi.
Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) iş birliğiyle 1418 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen Uzaktan Öğreticiliğe Geçiş Sertifika Programının ilk etabı tamamlandı.
Etkinlikler YouTube Kanalında Paylaşılıyor
Bu doğrultuda Güz Döneminde eğitimöğretimin ağırlıklı olarak uzaktan yürütüleceği Atatürk Üniversitesinde öğretim elemanlarına uzaktan eğitimin farklı boyutlarının ele alındığı çevrim içi seminerler düzenlendi. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülen çevrim içi seminerlerde uzaktan öğreticinin rol ve sorumlulukları, uzaktan eğitimde ölçmedeğerlendirme, etkili bir uzaktan öğretim sürecinin tasarımı, uzaktan eğitimde materyal geliştirme teknikleri, ders izlencesi hazırlama ve Ders Bilgi Sistemini (DBS) etkin kullanımı konularında kapsamlı ve pratik öneriler sunuldu.
Düzenlenen etkinliklere Atatürk Üniversitesinde görevli akademik personelin yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenler de katılım gösterdi. Ayrıca bu etkinliklerin tamamı ATAÖGEM Youtube kanalında (https://www.youtube.com/channel/UCKYsKUN8biR_7vMDAiNGw_w) ve web sayfasında (http://ogem.atauni.edu.tr) paylaşıldı. Öğretim elemanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen seminerlerin ikinci etabının ise 1216 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.
“Yetkinliklerin Artmasını Sağlayacak Eğitim Faaliyetleri Düzenliyoruz”
Uzaktan eğitime yönelik bilgilendirici seminerlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversite olarak ilkemiz kurumsal hedeflere ve önceliklere duyarlı olmak ve öğrenme hedeflerinin rehberliğinde öğretim üyeleri ve akademik birimlerin iş birliği içinde çalışmasını sağlamaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit nedeniyle 202021 Güz Yarıyılında eğitimin; üniversitemiz birimleri, YÖK ve Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda öğretim elemanlarının uzaktan eğitim konusunda yetkinliklerini artırıcı eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bu seminer faaliyetleri aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel anlayış doğrultusunda akademisyenlerimize uzaktan eğitimöğretim süreçlerinin iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve kendilerini güncellemelerinde destek verilmesi büyük önem arz ediyor” dedi.
Faaliyetlerin planlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan ATAÖGEM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Göktaş ise konuyla ilgili şunları söyledi: “ATAÖGEM kuruluşundan bu yana öğretme ve öğrenmede mükemmelliği amaçlayan ilham verici, öğretimi zenginleştirici yenilikler sunmaktadır. İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde de eğitimin ağırlıklı olarak uzaktan yürütüleceği üniversitemizde seminerlerimiz aracılığı ile öğretim elemanlarımıza uzaktan eğitim konusunda yardımcı olmak için faaliyetler yürütmekteyiz. Bu kapsamda ilerleyen haftalarda uzaktan eğitimin farklı boyutlarının ele alındığı çevrim içi seminerlerimiz devam edecektir.”

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