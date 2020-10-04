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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağcılar Tortum Şelalesi'nde Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı

İHA

Dağcılar Tortum Şelalesi'nde Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı

Erzurumlu dağcılar dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi’nde Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak, Azerbaycan'a destek verdiler.
Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Uzundere Belediyesi, Ejder 3200 ve TÜRSAB iş birliği ile Uzundere Tortum Palandöken 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali düzenlendi. Festivalde renkli görüntüler yaşandı. Festival etkinlikleri kapsamında Erzurumlu dağcılar halatlarla şelalenin bulunduğu bölgede kayalıklara tırmanarak Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtılar.
Şelalenin bulunduğu bölgeye yapılan peyzaj çalışmalarının ardından ilk aktivite düzenlendi. Şelaleyi daha cazip hale getirmek için Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Uzundere Belediyesi, Ejder 3200 A.Ş. ve TÜRSAB iş birliği ile Uzundere Tortum Palandöken 1.Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali organize edildi. 2 gün sürecek festivalde Rafting, Kano, Su jeti, Off Road, Safari ve çeşitli su sporları yarışları yapılacak.
Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak festival ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uzundere ilçemizde yamaç paraşütü, buz tırmanışı, rafting, yelken, kano, göl kanosu, su sporları yapılması açısından bulunmaz bir coğrafyaya sahibiz. Erzurum Valiliği ve Erzurum Belediye Başkanlığınca yapılan organizasyonunda 1. Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali yapılacak. Uzundere ilçemize ayrıca 'Saklı Cennet' de deniliyor. Bahar ayının bitimine kadar yarım kalan işlerin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi dünya gibi ülkemizin de başına bir bela olmuş durumda. Tesislerde maksimum tedbirler alınmış durumdadır. Herhangi bir endişe duyulmasına gerek yok. Her şey yapılır ama bunların başında önce sağlık diyoruz" diye konuştu.
Erzurum Ejder A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise, “Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Ejder 3200 A.Ş. koordine ettiği organizasyonda yalnızca su sporları yer almıyor, festival içerisinde doğa sporları da yer almaktadır. Göl raftingi kapsamında çeşitli gösteriler yaptık. 2 gün sürecek festival kapsamında kaya tırmanışı, Erzurum Dağcılık Kulübü sporcuları bir etkinlik yapacak. Kampa katılan katılımcılara kamp yeri oluşturduk ve geceyi burada geçirecekler. Su sporlarının Erzurum’da da yapılır olmasını göstermiş olacağız" diye konuştu.
Erzurum Dağcılık Kulübü ekipleri etkinlik kapsamında Uzundere Tortum Şelalesine Türk ve Azeri Bayrağı asarak kardeş ülke Azerbaycan’a Karabağ mücadelesinde destek verdiler. Uzundere Tortum Şelalesi zirvesinden şelalenin dibine kadar halatlarla inen dağcıların Türk ve Azeri Bayrağını açması şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından alkışla desteklendi. Festivale TÜRSAB da destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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