Ayvalı Barajı'nda balıklar kümeleşti

Oltu Ayvalı Baraj Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında suların çekilmesinin ardından göldeki oksijenin azalması ile birlikte balıklar gölün yüzeyinde kümeler oluşturdular.

Oltu Ayvalı Baraj Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında balıklar kümeleşerek gölün yüzeyinde duruyorlar. Yöredeki vatandaşlar daha önce balıkları böyle hiç görmediklerini söylediler.

Ayvalı Barajı'na gezmeye giden Fırat Aydın, “Bugün Ayvalı Barajı'na gezmeye geldim, ilginç bir görüntüyle karşılaştım. Suyun yüzünde balık kümelerini gördük. Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi. Suyun azalması ile mi oldu artık bilemiyoruz. Bayağı balık kümesi oluşmuş durumda” dedi.

Yöre sakinlerinden Ahmet Semiz ise “Bu sene yumurtadan çıkan balıkları büyük balık başına topluyor. Her grupta bir büyük balık var, suyun akışına doğru toplanıyorlar” dedi.

Olur İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi İbrahim Deniztekin de, “Göldeki durumdan dolayı numune almaya geldik numunelerimizi aldık, sonuçlar çıktığında il müdürlüğümüz tarafından gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

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