Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor deplasmanda BB Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 10 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Sissoko’nun ceza sahasına derinleme pasında Gomes topa hamle yaptı ancak dokunamayınca top kaleci Cenk’in kontrolünde auta çıktı.

9. dakikada Denizlispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sagal’ın sert şunda defansa çarpan topu kaleci Kayacan güçlükle kornere çeldi.

12. dakikada gelişen Denizlispor atağında Lopes ceza sahasından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

19. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman’ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.

22. dakikada Denizlispor defasına baskı yapan Sadiku kazandığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada Denizlispor atağında Sagal’ın pasıyla topla buluşan Bakalorz uzaktan sert vurdu, top üstten auta çıktı.

35. dakikada Denizlispor atağında Sagal’ın pasıyla topla buluşan Rodallega çalımlarla ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

42. dakikada Rodallega’nın pasıyla topla buluşan Sagal’ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

45. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Bakalorz sert vurdu kaleci Kayacan topu son anda kontrol etti.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Kaan xx, Hasan xx, Osman xx, Murat xx, Obertan xx, Sissoko xx, İbrahim xx, Donald xx, Gomes xx, Sadiku xx

Yedekler: Farnolle, Leo Schwechlen, Gökhan, Mücahit, Cenk Ahmet, Hamroun, Novikovas, Emrah Başsan, Ömer Şişmanoğlu, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Denizlispor: Cenk xx (Hüseyin dk. 41 ?), Bergdich xx, Mustafa Yumlu xx, Fabiano xx, Lopes xx, Bakalorz xxx, Recep Niyaz xx, Sacko xx, Aissati xx, Sagal xxx, Rodallega xxx

Yedekler: Abdülkadir, Muhammet, Mert, Özer, Dossevi, Varela, Eren, Mesanoviç, Alihan

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Rodallega (dk. 35) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Sacko (Denizlispor), Donald (BB Erzurnumspor)

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