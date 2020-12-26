Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor Esra Aybuke Falay korona virüse karşı boks yaparak korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor Esra Aybuke Falay korona virüse karşı boks yaparak korunuyor

İHA

Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor Esra Aybuke Falay korona virüse karşı boks yaparak korunuyor

Erzurumlu boksörler korona virüs pandemisine rağmen antrenmanlarını büyük bir titizlikle sürdürüyorlar.
Erzurum Boks il Temsilcisi Yunus Özkan, pandemi süresince antrenmanlarına maske ve mesafe kurallarına uygun olarak sürdürdüklerini belirterek, sporcuların büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Ahmet Dursunoğlu ise, “Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci bir avantaja çevirmek istiyoruz. 2021 yapılacak müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.
Kadın sporculardan Esra Aybuke Falay da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi olduğunu ifade ederek, “Pandemi süresince Boksa merak saldım. Bir yıldır Boks yapıyorum. Bu hastalığa karşı en fazla bağışıklık kazandıran branş olduğu için bu spora yöneldim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’un kredi performansı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’un kredi performansı açıklandı
ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
YEREL HABERLER ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda destek veriyor
YEREL HABERLER ‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya ...
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
YEREL HABERLER Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na ...
Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
YEREL HABERLER Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler hayrete düştü
YEREL HABERLER Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler ...
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk ...
İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye Başkanı Belli’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye ...
ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar ...
Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı
YEREL HABERLER Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde ...
Lojistik sektörüne Erzurum damgası
YEREL HABERLER Lojistik sektörüne Erzurum damgası
Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak
YEREL HABERLER Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat ...
BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ...
Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye gölet yapılıyor
YEREL HABERLER Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye ...
İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
YEREL HABERLER İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
YEREL HABERLER Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
YEREL HABERLER Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları ...
Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
YEREL HABERLER Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X