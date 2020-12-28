BB Erzurumspor'da Sissoko şoku



ERZURUM, (DHA) BB Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili fesihin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."DHA-Spor Türkiye-Erzurum DHA

2020-12-28 14:38:03



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