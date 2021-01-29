Korona virüs hastaları milli cihaz ile daha kolay nefes alacak 447 proje arasında ilk 10’a giren cihaz korona virüs hastalarına destek olacak 'Osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' Covid-19'lu hastalara nefes olacak

Atatürk Üniversitesi Teknokent’te, yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisinde hastalara uygulanacak göğüs terapisi ile akciğerdeki sıvı salgılarının atılmasını kolaylaştıracak 'osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' üretildi. Korona virüs tanısı konulan hastalar bu cihaz sayesinde artık daha kolay nefes alacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) Covid19 ile mücadele kapsamında yapılan çağrı üzerine Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent ile Hamle Mühendislik, 'osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' projesini geliştirdi. Proje, TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 447 proje arasında kabul edilen ilk 10 çalışmanın arasına girdi.

ATA Teknokent ve Hamle Teknoloji tarafından üretilen cihaz, özellikle yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastalara uygulanarak göğüs terapisi ile akciğer sekresyonlarının atılmasını kolaylaştırarak hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecek.



“Milli cihaz üretmek amacıyla bu projeyi hazırladık”

Ürettikleri cihazı hastaların hizmetine verebildikleri için mutlu olduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, “Bu aslında bir milli cihaz yapma adına girişim yaptığımız projedir. Amacımız proje onaylandıktan sonrada Türk bayrağı ile tıbbi cihazımızı hastalarımızın hizmetine vermekti. Bu amacımızı da ne mutlu bize ki başardık. Bu yeleğimizi TUBİTAK covid19 çağrısına uyarak yapmaya başladık. Göğüs duvarı kompresyon fizyoterapi yeleği şeklinde tıbbi bir adı var. Covid19 hastalarının bildiğimiz üzere akciğere de yerleşen ve daha sonra akciğerde ARDS dediğimiz çok şiddetli klinik tabloya kadar yol açan bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yelek sayesinde bu tabloyu biraz daha hafifleteceğiz” dedi.



“Cihazı 100 Covid19 hastası üzerinde denedik ve başarılı sonuç aldık”

Cihaz sayesinde hastaların solunum fonksiyonlarının düzeldiğine de kaydeden Çelik, “Biz doktorlar olarak mümkün olduğunca hastayı çabuk tedavi edip eve taburcu etmeliyiz. Ürettiğimiz cihazımızın buradaki amacı akciğere inen enfeksiyonda oluşan sekresyonun atımını kolaylaştırmaktır. Hastalarımızı daha kolay öksürterek biran önce akciğerinin temizlenmesini sağlamaktır. Klinik bir çalışma planladık. Yaklaşık 100 Covid19 hastası üzerinde bu cihazımızı test ettik. Birçok alandan oluşan ekibimizle yaptık bu klinik çalışmayı. Gördük ki hastaların yattıkları ilk günden itibaren 20 dakika sabah 20 dakika akşam olmak üzere uyguladığımız bu tedavi ile solunum fonksiyon testleri düzeldi. Biz dünyada benzeri olan bu cihazı kendimiz üreterek millileştirdik. Bizi heyecanlandıran kısmı da buydu. Hepimiz milli bir tıbbi cihaz yapabilmenin heyecanı ile çalıştık. Bunun sonucundaki başarıyı da görmek istedik ve gördük. Daha sonra bazı hastalar ve diğer hastanelerden bu cihazlar ile ilgili talepler aldık” açıklamalarında bulundu.



“447 proje arasından ilk 10’a girmeyi başardık”

Üretilen cihazın çok önemli bir başarı olduğunu kaydeden Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atilla Keskin ise, “Hamle mühendislik 447 proje arasında ilk ona giren projeyi üretmiş durumdadır. Bu çok önemli bir başarı çünkü ön elemeleri geçerek bu süreçlere kadar gelebilmiştir” açıklamalarında bulundu.

Cihazı deneyen korona virüs hastası İsmail Öztürk, “Hastaneye ilk geldiğimde ateş şikayetim vardı. Ateş geçti daha sonra göğüste tutulmalar meydana geldi. Tutulmalara bağlı olarak öksürükten kaynaklanan tıkanmalar yaşıyordum. Bu süreçte göğsümün rahatlatılması ve balgam atımının kolaylaşması için solunum terapisi önerildi yelekli bir cihazla. Sabah akşam 20 dakikalık periyotta uygulandığında hem öksürükte rahatlama hem de balgama atışı biraz daha kolaylaştı. Göğsümde ki rahatlamayı hissettim, öksürüklerim çok azaldı. Göğüs açısında kendimi çok rahat hissediyorum. Yeleği kullandığımda kendimi çok rahat hissettim” şeklinde konuştu.

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