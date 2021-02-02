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KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma desteği

İHA

KUDAKA’dan İspir Hanımeli Kooperatifi’ne markalaşma desteği

KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı KasımAralık dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan İspir Hanımeli Kadın Kooperatifine ait “İspir Hanımeli Kooperatifi Tanıtım ve Markalaşma Projesi” destek sözleşmesi imzalandı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İpek Merve Coşkun katıldı.
Proje kapsamında; yöresel ve organik ürünlerin yetiştirilmesi ve bu ürünlerin işlenerek pazara sunulmasına yönelik hizmet vermekte olan İspir Hanımeli Kooperatifinin ürettiği ve işlediği ürünlerin tüketici nezdinde güvenirliğini sağlamak ve pazarda tanıtımını yapmak için kooperatifin "tarladan sofraya gıda güvenirliği" sloganıyla bir yol haritası belirlenecek.
Ayrıca projede, kooperatifin sosyal medya hesapları için içerik üretilmesi, kooperatifin ürün işleme sürecini ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla İspir’in yöresel ve doğal ürünlerinin markalaşma serüvenine katkıda bulunacak belgesel filmin hazırlanması konularında danışmanlık alınması hedefleniyor.
Bu kapsamda kooperatifin yerel, ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması amacıyla tanıtım filminin çekilmesi ve üretilen yöresel ürünlerin üretim ve işleme serüveninin seyirciye sunulması sağlanacak, kooperatifin sosyal medya hesapları ve eticaret sitesi için medya içeriği ve videolar hazırlanacak.

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