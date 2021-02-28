Palandöken’de pistler tatilcilere kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken’de pistler tatilcilere kaldı

İHA

Palandöken’de pistler tatilcilere kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilciler Palandöken’de kayağın keyfini çıkardı.
Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu kayak severler güneşli havada kayak ve kızak keyfi yaşadı. Pistlerde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler kızakla kayarak gönüllerince eğlendiler.
Yurt içi ve yurt dışından gelen kayak severler, Palandöken Kayak Merkezi’nin müthiş olduğunu ve pistlerin heyecan verici olduğunu belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
DOSİAD ‘2020 Erzurum’ yayımlandı Erzurum ve bölgenin ekonomik performansı verilerle değerlendirildi
YEREL HABERLER DOSİAD ‘2020 Erzurum’ yayımlandı Erzurum ve bölgenin ...
Erzurum’da evlenme ve boşanma sayıları düştü
YEREL HABERLER Erzurum’da evlenme ve boşanma sayıları düştü
Erzurum 1 ayda 40 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 1 ayda 40 marka üretti
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Türkiye Curling Süper Ligi'nde son gün heyecanı
YEREL HABERLER Türkiye Curling Süper Ligi'nde son gün heyecanı
Erzurumsporlu taraftarlardan Başkan Orhan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Erzurumsporlu taraftarlardan Başkan Orhan’a teşekkür ...
Minikler pandemi stresini bağlama, keman ve gitar çalarak atıyor
YEREL HABERLER Minikler pandemi stresini bağlama, keman ve gitar ...
Erzurum patent verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum patent verileri açıklandı
Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
YEREL HABERLER Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe ...
Kış Turizminde Büyükşehir’in Gündemi: Enerji Verimliliği
YEREL HABERLER Kış Turizminde Büyükşehir’in Gündemi: Enerji ...
Genç yükümlülerle temel kayak eğitimi
YEREL HABERLER Genç yükümlülerle temel kayak eğitimi
Rus turistler, Palandöken'de bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi
YEREL HABERLER Rus turistler, Palandöken'de bornozla kayıp, ...
Erzurum Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ile aşı oldu
YEREL HABERLER Erzurum Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ile aşı oldu
Başkan Gözütok’tan Hocalı Katliamı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gözütok’tan Hocalı Katliamı mesajı
BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını ...
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü ve 4 köy öğretmeni Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü ve 4 köy öğretmeni ...
TSK Mehmetçik Vakfı ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER TSK Mehmetçik Vakfı ziyaretlerini sürdürüyor
TKDK Hibe Desteklerini Oltu’da anlattı
YEREL HABERLER TKDK Hibe Desteklerini Oltu’da anlattı
Erzurum araç varlığında 46’ıncı sırada
YEREL HABERLER Erzurum araç varlığında 46’ıncı sırada
Başkan Orhan ilk doz Covid aşısını yaptırdı
YEREL HABERLER Başkan Orhan ilk doz Covid aşısını yaptırdı
Ermenilerin yeni terör örgütü: ‘Voma’ ASİMED Başkanı Eğilmez: “Voma terör örgütü şuanda faaliyette ve PKK ile Asala'nın türevlerinden çok ciddi destek alıyor” “Bu terör örgütü Karabağ Savaşı'nda faaliyet göstermiş”
YEREL HABERLER Ermenilerin yeni terör örgütü: ‘Voma’ ASİMED Başkanı ...
Başkan Orhan, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
YEREL HABERLER Başkan Orhan, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı