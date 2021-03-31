Kaymakam Baskın’dan Gençlik Merkezi’ne ziyaret

Aziziye’nin yeni Kaymakamı Metin Baskın, Dadaşkent’teki Gençlik Merkezi’ne çat kapı yaptı. Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar’a “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Baskın’a minik sanatçılar müzik ziyafeti çekti.

Erzurum’un Aziziye İlçesi’nin yeni Kaymakamı Metin Baskın, Dadaşkent’te bulunan Gençlik Merkezi’ne çat kapı yaptı. Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı ve diğer davetliler ile birlikte Aziziye Gençlik Merkezi’ne ziyarette bulunan Kaymakam Baskın, Aziziye Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ne atanan Yunus Kumbasar’a da “Hayırlı olsun” dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Gençlik Liderlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Aziziye Gençlik Merkezi’nin kurslarına katılan minik sanatçılar da Kaymakam Metin Baskın’a bir sürpriz hazırladı. Minik müzisyenler çiçeği burnunda Kaymakam’a müzik ziyafeti çekti. Gençlik merkezinde oldukça samimi ve güzel anlar yaşayan Baskın, başarılı projelerinden ötürü Aziziye Gençlik Merkezi’ni kutladı. Kaymakam Baskın, Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar’dan çalışmalar hakkında bilgi alırken, insan odaklı başarılı faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aziziye Kaymakamı Metin Baskın’ın ziyaretinden mutlu olduklarını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, “Biz Kaymakamımıza ziyarete gitmiştik, sağ olsun kendileri de bizi onure ettiler. Gençlik merkezimizi ziyaret ederek bizleri ve gençleri sevindirdiler” dedi.

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