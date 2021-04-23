Emniyet Amirliğinde toplu iftar programında pandemi hiçe sayıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kovid19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler artırılmasına rağmen Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeliyle birlikte toplu iftar düzenlenmesi dikkat çekti.

Artan vaka ve ölüm olaylarının ardından ülke genelinde tedbirler artırılırken Pazaryolu ilçesinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplu iftar fotoğrafının sosyal medyaya yansıması tepkiye neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.