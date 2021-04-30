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Kamyonet şarampole uçtu

İHA

Kamyonet şarampole uçtu

Erzurumİspir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Rize istikametine doğru seyreden ve içerisinde baba ve kızı bulunan kamyonet İspir’e 90 kilometre mesafede direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Ters döndü araç içerisinde sıkışan baba ve kızı yoldan geçen Mehmet Altun tarafından kurtarıldı. Çalışır durumdaki araçtan camı kırılarak çıkarılan baba ve kızı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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