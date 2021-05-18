Erzurum’da ‘Vatan Millet Sakarya’ eTwinning projesi

Erzurum Palandöken Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri , öğretmenleri Türkan DUMAN danışmanlığında 100. Yılında Bir Diriliş Destanı “Vatan Millet Sakarya” adlı eTwinning projesine katılarak çalışmalarına 2020 Aralık ayında başladı.

Proje hakkında açıklama yapan öğretmenler, “Bu projede Erzurum, Ankara, Amasya, Karaman, İzmir ve Azerbaycan’dan öğretmenlerle öğrencilere tarih bilinci ve milli şuur kazandırmak amacıyla, Sakarya Meydan Muharebesini proje konu olarak belirlendi. Zaferin 100.yılını en anlamlı şekilde anmak için 10 öğretmen ve 100 öğrenci ile Sakarya ırmağı kıyısında atalarımız tarafından yazılan diriliş destanını ve atalarımızın fedakârlıkları karşısında üzerimize düşen vazifelerimiz olduğunu öğrencilerimize ve çevremize fark ettirmek ve bu tarihi zaferin daha etkili anlatılmasını sağlamak hedeflenmiştir. 2020 Aralık ayında başlayıp, 2021 Nisan ayında sona eren "eTwinning" projemiz süresince gerçekleştirilen online eğitim ve çalışmalarla öğrencilerimizin birbirleri ve öğretmenleri ile iş birliği yapması sağlanarak, vatan, millet sevgisi ve tarih bilinci konusunda farkındalık oluşturulmuştur. Ayrıca gerek yüz yüze ve gerekse uzaktan eğitim sürecinde bu tür projeler öğrencilerimizin ders motivasyonunu ve başarılarını arttırmıştır. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz birçok WEB2.0 aracını kullanmayı ve onlarla etkinlikler hazırlamayı öğrenmişlerdir. Öğrenmelerini çok boyutlu olarak gerçekleştiren öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmişlerdir. Birbirinden değerli çalışmaların oluşturduğu 100. Yılında Bir Diriliş Destanı “ Vatan Millet Sakarya” adlı "etwinning" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen online eğitim ve çalışmalarla, öğrencilerimizin birbirleri ve danışman öğretmenleri ile iş birliği yapması sağlanarak, milli birlik ve beraberlik şuurunu kazandırmak, vatanseverlik değeri konusunda öğrencilerimize rehberlik yapmak, İş birlikçi çalışma prensiplerini kavratmak ve web 2.0 araçlarını yakından tanımaya teşvik etmek, konularında farkındalık oluşturulmuştur. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimiz birçok WEB2.0 aracını kullanmayı ve onlarla etkinlikler hazırlamayı öğrenmişlerdir. Öğrenmeleri çok boyutlu olarak gerçekleştiren öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde eğlenerek öğrenmenin tadına varmışlardır” açıklamalarında bulundu.

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