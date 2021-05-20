Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra ters şeride dönerek 50 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında ErzurumAşkale karayolunda meydana geldi. K.Y. idaresindeki 06 DE 5769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle şeritte ters yöne dönen otomobil 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Yolun boş olması olası faciayı önlerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.