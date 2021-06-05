Çevre gününde Palandöken Belediyesi’ne 'Sıfır Atık' belgesi Başkan Sunar: "Hedefimiz sıfır atık, sıfır kayıp"

Palandöken Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, hayata geçirdiği başarılı çalışmalardan dolayı "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Palandöken Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla, Sıfır Atık Belgesi aldı. Palandöken Belediyesi adına düzenlenen Belge, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alil Laloğlu tarafından ‘5 Haziran Çevre Günü’nde Başkan Muhammet Sunar’a takdim edildi.

Laloğlu: "Palandöken Belediyesi, çevre dostu belediye"

Çevre Günü münasebetiyle Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Palandöken Belediyesi’nin çevre dostu belediyecilik uygulamalarıyla takdir topladığını belirterek, sıfır atık projesinin önemine değindi. Laloğlu, “Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda, çevre dostu belediyecilik uygulamalarını hayata geçiren Palandöken Belediyemiz, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Başkanımız Muhammet Sunar’a çevreye yaptığı yatırım ve verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu

Başkan Sunar: "Çevre yatırımlarımız artarak devam ediyor"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da çevrenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, belediyenin çevre yatırımlarına dikkat çekti. Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak çevre yatırımlarımızla öne çıkan bir belediyeyiz. Yaptığımız her işte çevreyi merkezimize aldık. Biyogaz dönüşüm tesisi, enerji ve çevre anlamında devasa bir yatırımımız. Ulaşıma açtığımız prestij caddelerimiz, aynı zamanda yeşil alanıyla, peyzajıyla önemli çevre yatırımlarımız oldu. Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projemiz yine devasa bir çevre yatırımımız. Göreve başladığımız günden bugüne kadar ilçemizde çevre hizmet alanının artması için yoğun mesai harcadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın refikaları Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçemizin dört bir noktasına Atık Getirme Merkezleri bıraktık. Palandöken’de hedefimiz Sıfır atık, Sıfır kayıp. Bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetler hem ödül getirdi, hem de anlamlı bir günde, 5 Haziran Çevre Günü’nde ‘‘Sıfır Atık Belgesi’’ almamızı sağladı. Büyük mutluluk ve gurur duyduk” ifadelerine yer verdi.

Başkan Sunar’dan anlamlı hediye

Başkan Sunar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu’na, ilçenin muhtelif noktalarına bıraktıkları Atık Getirme Merkezlerinde toplanan elektrik ve elektronik atıklarından dönüştürülen sanat eseri tabloyu hediye etti.

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