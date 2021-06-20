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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

26. dönem polis adayları yemin etti

İHA

Erzurum'da 8 aylık eğitimlerinin ardından mezun olan 26. dönem Polis adayları meslek yemini edip kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

26. dönem polis adayları yemin etti

Erzurum'da 8 aylık eğitimlerinin ardından mezun olan 26. dönem Polis adayları meslek yemini edip kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu 26. Dönem mezunlarını verdi. 8 aydır eğitim gören polis adayları için bugün okul bahçesinde pandemi kuralları içerisinde sosyal mesafeye uygun şekilde tören yapıldı.
Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, POMEM 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak ve emniyet yetkilileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, polis okulu dönem 1. si Osman Durmaz, mezunlar adına bir konuşma yaptı.
Daha sonra mezun polis adaylarına seslenen Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un her dönem ülke savunmasında üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirterek, "Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin en köklü polis okullarından biridir. Erzurum Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli bir garnizon kenti olmuştur. Adeta bizim sınır kapımızdır. Ülke savunmasında şehit vermiş önemli bir kenttir. Böyle bir kentin okulundan mezun olmak da ayrı bir gururdur. Bu vesileyle hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.
'Bölgede tek bir terörist bırakmadık'
Konuşmasında genç polis adaylarına nasihatlerde bulunan Vali Memiş, bölgedeki operasyonlara dikkat çekti. Kolluk kuvvetlerinin canla başla bu mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Vali Memiş, şöyle konuştu:
"Değerli arkadaşlar buradan mezun olduktan sonra diğer illere atılacaksınız. İki göreviniz var; biri idari kolluk, ikincisi adli kolluk, bazı ülkelerde bu adli kolluk kısmı ayrılır ama dünyanın birçok ülkesinde hem idari hem de adli kolluk görevini polisimiz ve jandarmamız beraber yapar. İdari kolluk suç işlemesini önlemek demek. Bazen duruşunuz, oradaki varlığınız ile görünmek bile bir suçun önlenmesinde yardımcı ve katkı sağlamış olacaktır. Alacağınız tedbirlerle bulunduğunuz bölgenin güvenliğini sağlamış ve bir yerde de önleyici kuvvet olacaksınız. Devlet olarak önce önleyeceğiz. Ama önleyemediğimiz yerde olay olur olmaz hemen failleri yakalamak zorundayız. Bu çok Önemli bir iş... İşte görüyorsunuz kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kolordu ve mit mensuplarıyla birlikte bölgede yaptığımız operasyonlarda bir tane terörist bırakmadık. Bazılarını etkisiz hale getirdik, bazılarını da adalete teslim ettik. Bu alanda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri bakanlığımızın koordinesinde çok başarılı işler yapıyoruz. Tabii Şehitler veriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizleri onlara Mahçup etmesin."
'Her saat ayakta ve tetikte olacağız'
Çok iyi polis müdürlerine ve şeflerini ihtiyacın olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Bakın bir tarafımız Ortadoğu, güney sınırlarımız da devlet kalmadı. Bu yüzden askerimiz, polisimiz, Jandarmamız her saat tetikte ve dimdik ayakta olması lazım. Bu alanda gerçekten çok güçlü olmamız gerekiyor. Bunu salgın sürecinde de gördük. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız büyük bir destan yazdı. Allah hepsinden razı olsun. Bütün sağlık çalışanlarına minnettarız. Ama bu tedbirlerin uygulanmasında polisimiz jandarmamız ve belediye zabıtamız sıkı sıkı bir denetim yaptı. Eğer yapmazsak pandemi ile baş etmemiz mümkün değildi, iflas ederdik" şeklinde konuştu.
'Sadakatimiz devletimize olacak'
Vali Okay Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şimdi atanacaksınız, maaşınızı devletten alacaksınız, bir dernekten, bir vakıftan, bir ne oluşumundan almayacaksınız. O zaman sadakatimiz devlete olacaktır. Anayasal değerlere olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Onun haricindeki işler bizi ilgilendirmez. Herkese eşit mesafede olacağız. Aslolan devlettir. Anayasal kurum ve kuruluşlara saygılı olmak bizim görevimiz ve vazifemizdir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu ülke bir Feto belası ile halen daha uğraşıp mücadele ediliyor. Kendi içimizde bu tür yapılanmalara katiyen müsaade etmeyeceğiz. Biz vatandaşımızın dinine, imanına, milliyetine, kimliğine saygı duyacağız. Alevi kardeşlerimizin emrindeyiz, onların yanındayız, Kürt kardeşlerimizin emrindeyiz, Türk kardeşlerimizin emrinde ve yanındayız ama bölücülüğe asla tahammülümüz yoktur. Devletimizin, milletimizin milli ve manevi değerlerine her zaman sonuna kadar saygılı olacağız. Zaten anayasal sistem de bunu gerektirir. Bunları ifade etmek isterim. 2 bin rakımda Anadolu Yaylasında 8 ay sizleri misafir ettik. Değerli kardeşlerim son olarak şunu söylemek istiyorum. Polis olarak atandınız. Ancak bu iş tecrübe işidir. 8 aylık hızlı eğitim verildi. Ama siz bu işi atandığınız illerde öğreneceksiniz. Çok iyi arkadaşlarla tanışacaksınız. Bu teşkilat ismi bilinmeyen kahramanlarla dolu. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah çok iyi görevler temenni ediyorum."
Konuşmaların ardından silah başına gelen öğrenciler, meslek yeminleri edip kep attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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