Oral’dan Bakan Elvan’a Doğu raporu Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, Bakan Elvan’a İş Dünyası ile Erzurum ve Bölgenin temel sorunlarını aktardı. Başkan Oral, Konsey üyelerine Pekmezli Baklava ile Erzurum Su Böreği ikramında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral’dan Bakan Elvan’a Doğu raporu Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, Bakan Elvan’a İş Dünyası ile Erzurum ve Bölgenin temel sorunlarını aktardı. Başkan Oral, Konsey üyelerine Pekmezli Baklava ile Erzurum Su Böreği ikramında bulundu

İHA

Oral’dan Bakan Elvan’a Doğu raporu Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, Bakan Elvan’a İş Dünyası ile Erzurum ve Bölgenin temel sorunlarını aktardı. Başkan Oral, Konsey üyelerine Pekmezli Baklava ile Erzurum Su Böreği ikramında bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)‘nin bugün gerçekleşen Müşterek Konsey Toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’da katıldı.
Programda, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsalar Konseyi Üyesi Hakan Oral, bölgenin ve ilin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV vergi oranları, teşvikler tarım ve hayvancılık ile iş dünyası ve ticari işletmelerin finans sektörleri arasında yaşadığı sorunlar ile bölge esnafının temel sorunlarına yönelik hazırladığı raporu Bakan Lütfü Elvan’a anlattı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel merkezinde bugün gerçekleştirilen, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Bakan Yardımcısı Dr.Şakir Ercan Gül, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Konsey üyesi olan Türkiye’deki 136 Oda, Borsa ve Deniz Ticaret Odaları’nın Yönetim Kurulu Başkanlarının hazır bulunduğu “Müşterek Konsey” toplantısına Erzurum’u temsilen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’da iştirak etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın açılış konuşmalarının ardından Basına kapalı olarak devam eden Müşterek Konsey toplantısında Bakan Lütfü Elvan, Ekonomiye yönelik Bakanlığının çalışmalarını anlattıp, konsey üyeleri ile istişarelerde bulunup, konsey üyelerinin illerinde ve bölgelerindeki sorun ve sıkıntılarını dinledi.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise Erzurum ve bölgenin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV ve vergi oranları, teşvikler, tarım ve hayvancılık ile iş dünyası ile ticari işletmelerin finans sektörleri arasında yaşadığı sorunlar ile bölge esnafının temel sorunlarına yönelik hazırlamış olduğu dosyayı Bakan Lütfü Elvan’a sundu.
Bu arada Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Belgeleri alınan “ Pekmezli Baklava ile Erzurum Su Böreğini” Toplantı öncesinde Konsey Üyelerine ikram etti. Başkan Oral, ayrıca Bakan Lütfü Elvan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Sultan Abdulhamithan döneminde basılan ve ilk renkli eserden biri olan ve Erzurum Hudutlarını içeren birer tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Degen, projelerini tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Degen, projelerini tamamlamak istiyor
Hatıralardaki Erzurum TYB Erzurum Şubesi tarafından iki cilt olarak yayınlandı
YEREL HABERLER Hatıralardaki Erzurum TYB Erzurum Şubesi tarafından ...
Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
YEREL HABERLER Aşkale'de Atık su tesisleri yenileniyor
Uluslararası Nizami-yi Gencevi sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Uluslararası Nizami-yi Gencevi sempozyumu düzenlendi
Milletvekili Aydemir: ‘Siyaset meslek değildir’ Aydemir AK Siyaseti tarif etti Aydemir: ‘Siyaset halkı bilmektir’ Aydemir’den Cumhur ittifakına övgü
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Siyaset meslek ...
Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Kaymakam vatandaşları aşı olmaya davet etti
Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
YEREL HABERLER Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı
Aydemir: ‘Gençleri istismar eden siyasetçileri kınıyoruz’ Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na tepki Aydemir: ‘Yalanla, Gençlerin zihinlerini bulandırdılar’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Gençleri istismar eden siyasetçileri ...
Erzurum’da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi
YEREL HABERLER Erzurum’da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi
Vali Memiş Karayazı’da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş Karayazı’da esnafı ziyaret etti
Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü
YEREL HABERLER Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü
Hukuk Fakültesinde yapılan, Türkiye Emlak Vergisinin Verimliliği Çalışması SSCI’de yer aldı
YEREL HABERLER Hukuk Fakültesinde yapılan, Türkiye Emlak Vergisinin ...
Yaz spor okulları açıldı Uzun bir aranın ardından sporcular yeniden sahalara dönüyor
YEREL HABERLER Yaz spor okulları açıldı Uzun bir aranın ardından ...
Naim Karataş’ın Aşkale çıkarması Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, büyük ilgi gördüğü Aşkale’de esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Naim Karataş’ın Aşkale çıkarması Milliyetçi Hareket ...
Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz’a hazır
YEREL HABERLER Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz’a hazır
Yeniden Refah Erzurum’da dolu dizgin
YEREL HABERLER Yeniden Refah Erzurum’da dolu dizgin
Erzurum'un Yüzen Adalar’ı turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Erzurum'un Yüzen Adalar’ı turizme kazandırılıyor
Şifayı kum banyosunda buluyorlar Oltulu doktordan kumlu tedavi
YEREL HABERLER Şifayı kum banyosunda buluyorlar Oltulu doktordan ...
Oltu Sağlık Meslek Lisesi mezunları Oltu’da buluştular
YEREL HABERLER Oltu Sağlık Meslek Lisesi mezunları Oltu’da ...
Köyünü satmak için her yolu deniyor, şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi
YEREL HABERLER Köyünü satmak için her yolu deniyor, şimdi de Züğürt ...
Ekili araziler susuzluktan çatladı Karasu nehrinde son 20 yılın en düşük debisi yaşanıyor Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman: “Erzurum da kuraklıktan nasibini aldı”
YEREL HABERLER Ekili araziler susuzluktan çatladı Karasu nehrinde ...