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Gri kategorideki terörist için 5 kez ağırlaştırılmış hepsi istendi

DHA

Gri kategorideki terörist için 5 kez ağırlaştırılmış hepsi istendi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Parti´li Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki terörist Muhammed Fadullah Kamış hakkındaki davada, sona gelindi. Savcı mütalaasında, terörist Kamış´ın 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 56 yıla kadar hapsini istedi.
Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran 2019'da terk edilmiş araçta hareketsiz 2 kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük olduğu belirlenen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, amcayeğenin Terörden Arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK´lı terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
Horasan ilçesinin Yukarı Tahir Hoca köyünde, 29 Temmuz 2019 sabahı terörist Muhammed Fadullah Kamış, üzerinde tabanca, 2 el bombası ve 4 adet M16 şarjörüyle yakalandı. Tutuklanan Muhammed Fadullah Kamış ile 8 sanık hakkında, olayla ilgili Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
CANAVARCA HİS VE EZİYET ÇEKTİREREK
Sona gelinen davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında mahkemeye sundu. Savcı mütalaasında, sanık Muhammed Fadullah Kamış´ın, maktul Savcı Küçük'ün arazisinin bulunduğu bölgenin etrafına olay gününden önceki günlerde 2 kere giderek keşif yaptığını vurguladı. Mütalaada, Kamış´ın, 'Olay günü maktuller Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün seyahat ettiği aracının önünü keserek silah doğrulttuğu ve daha sonra ellerini bağlayarak tekmelediği, aracın bagaj kısmına sokarak öldürme eylemini gerçekleştirdiği yere götürdüğü, burada maktullerin kafasına yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. Söz konusu olay bağlamında sanık Muhammed Fadullah Kamış'ın kamu görevlisi olan Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ü canavarca hisle ve eziyet çektirerek tasarlayarak öldürdüğü, ayrıca bu eylemi, hakkında yakalama kararı bulunan Yücel Kandemir ile işlediği, bu haliyle Muhammed Fadullah Kamış'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu silahla, cebir kullanarak birden fazla kişi ile birlikte işlediğine' işaret edildi. 
Sanık Kamış'ın müşteki A.K.'den örgüte yardım için 100 bin TL para istediği ve parayı temin edebilmek için evine zorla girerek silahla ölümle tehdit ettiği iddialarına da yer verilen mütalaada, Kamış'ın, 2015'te Karayazı bölgesinde örgüte katılarak eğitim aldığı, birçok şehirde örgüt adına eylem gerçekleştirdiği, cebir, şiddet ve tehdit içerecek şekilde devletin birlik ve düzenini bozma suçunu işlediği kaydedildi. Muhammed Fadullah Kamış'ın ayrıca İçişleri Bakanlığı´nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Van'ın Erciş ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görevlendirilen ve Latifiye Mahallesi Muhtarı olan Mehmet Şefik Doğu'nun öldürülmesi olayına da karıştığına da mütalaada yer verdi. Mütalaada, Kamış´ın, 7-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerini organize ettiği ve kitleyi yönlendirdiği de bildirildi.
Mütalaada, terörist Kamış hakkında, 14 suçtan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıla kadar hapis cezası istendi.
Cumhuriyet Savcısının mütalaasında, diğer 8 sanık hakkında ise 25´er yıla kadar hapis cezası talep edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-07-02 11:14:16

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