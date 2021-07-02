Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü Sarıkamış’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Sarıkamış Alisofu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası yaralılar itfaiye ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri kaza sonrası bölgede inceleme yaptı.

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