Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti

DHA

Emeklilik dilekçesini verdiği gün kazada hayatını kaybetti


AŞKALE(Erzurum), (DHA)ERZURUM´un Aşkale ilçesinde krom madeninde çalışan 3 çocuk babası Süleyman Bayrak (51), emekli dilekçesi verdiği gün görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, bugün Aşkale ilçesi Pırnakaban mevkisinde meydana geldi. İlçede faaliyetini sürdüren özel şahsa ait krom madeninde çalışan Süleyman Bayrak, emekli olmak için iş yerine dilekçe verdi. Süleyman Bayrak, son iş gününde arazide çalışan iş makinelerine 28 K 8436 plakalı tankerle mazot götürdü. İş makinelerinin mazotlarını teslim eden Bayrak´ın kullandığı tanker, Pırnakaban mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada Süleyman Bayrak hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi Yüksel Güzel (41) yaralandı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayrak´ın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı işçi ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Emekli dilekçesini verdiği son iş gününde Bayrak'ın, kazada hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2021-07-08 21:07:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
(Düzeltme) Toplantı ortasında Vali’den aşı yoklaması Vali Memiş: “Aşı olanlar ellerini kaldırabilir mi?”
YEREL HABERLER (Düzeltme) Toplantı ortasında Vali’den aşı ...
TMO'dan yetiştiricilere arpa satın alma imkanı
YEREL HABERLER TMO'dan yetiştiricilere arpa satın alma imkanı
Cami inşaatındaki çökmede yaralanan 3 işçiden 2'si taburcu edildi
YEREL HABERLER Cami inşaatındaki çökmede yaralanan 3 işçiden 2'si ...
ETSO’da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi
YEREL HABERLER ETSO’da, Palandöken Girişimcilik Zirvesi
Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu ...
Emniyet Müdürü Aslan’dan Rektör Çomaklı’ya veda ziyareti
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aslan’dan Rektör Çomaklı’ya veda ...
Vali Memiş, girişimcilik zirvesinde katılımcılara aşı olup olmadıklarını sordu
YEREL HABERLER Vali Memiş, girişimcilik zirvesinde katılımcılara aşı ...
Gelin almaya çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti
YEREL HABERLER Gelin almaya çekiciye yüklediği off-road aracıyla ...
Toplantı ortasında Vali’den aşı yoklaması Vali Memiş: “Aşı olanlar ellerini kaldırabilir mi?”
YEREL HABERLER Toplantı ortasında Vali’den aşı yoklaması Vali Memiş: ...
Demirdöğen, projeleri yerinde inceliyor
YEREL HABERLER Demirdöğen, projeleri yerinde inceliyor
Aydemir’den 4’üncü Yargı Paketi değerlendirmesi Aydemir’den ‘çarşı her şeye karşı’ üslubuna tepki Aydemir’den mesuliyet çağrısı
YEREL HABERLER Aydemir’den 4’üncü Yargı Paketi ...
Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu Minik yüreklerden ‘aşı olun’ çağrısı
YEREL HABERLER Minik muhabirler sokağın nabzını tuttu Minik ...
TÜİK 2015 -2020 nüfus verilerini paylaştı Erzurum Türkiye illeri doğurganlık hızı sıralamasında 21’inci sırada yer aldı Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Ağrı oldu
YEREL HABERLER TÜİK 2015 -2020 nüfus verilerini paylaştı Erzurum ...
Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı 
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı 
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
Aydemir TBMM’de Erzurum ilçelerini örnek gösterdi Aydemir, Aşkale, İspir ve Pazaryolu’nu gündeme taşıdı Aydemir’den kardeşlik hukuku vurgusu
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de Erzurum ilçelerini örnek ...
(ÖZEL) GZT Giresunsporlu Serginho: İnandık ve şampiyon olduk
YEREL HABERLER (ÖZEL) GZT Giresunsporlu Serginho: İnandık ve ...
Oltu LGS birincisi
YEREL HABERLER Oltu LGS birincisi
35 takım daha yeni sezona Erzurum’da hazırlanacak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, konuk ettiği takımlarla Erzurum’un ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor
YEREL HABERLER 35 takım daha yeni sezona Erzurum’da ...
‘Ümran Hanım Tritikale’ yemi çiftçilerin yüzünü güldürecek
YEREL HABERLER ‘Ümran Hanım Tritikale’ yemi çiftçilerin yüzünü ...
Ömer Erdoğan: “Boupendza’yı isteyen çok ciddi kulüpler var” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Hatayspor bu sezonda keyifli futbol izlettirecek” “Benim için en önemli olan şey aile olabilmek”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Boupendza’yı isteyen çok ciddi ...
Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u ...
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunda önemli başarı Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olan parkurda kendi branşında birinci oldu
YEREL HABERLER Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunda ...