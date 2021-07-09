Çaykur Rizespor´da Alper Potuk antrenmana çıktı

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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM,(DHA)Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni seson hazırlıkları kapsamında günün ilk çalışmasını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, sabah çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5´e 2 çalışması yapan yeşil beyazlı takım yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

ALPER POTUK ANTENMANA KATILDI

Çaykur Rizespor´un yeni transferi Alper Potuk dün akşam saatlerinde takımının Erzurum kampına katılırken, bu sabahki antrenmanda da takım arkadaşlarıyla tanıştı ve ilk çalışmasını gerçekleştirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar

Alper Potuk´un arkadaşlarıyla bir araya gelişiDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2021-07-09 12:27:00



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