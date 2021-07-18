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Erzurum Haziran ayı vergi konumu açıklandı Bu yılın ilk 6 ayında tahakkuk eden 1 milyar 689 milyon TL tutarındaki verginin 896,2 milyonluk dilimi tahsil edildi

İHA

Erzurum Haziran ayı vergi konumu açıklandı Bu yılın ilk 6 ayında tahakkuk eden 1 milyar 689 milyon TL tutarındaki verginin 896,2 milyonluk dilimi tahsil edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Haziran ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı.
Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayında tahakkuk eden 1 milyar 689 milyon TL tutarındaki verginin 896,2 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 53,05 olarak gerçekleşti
Erzurum Haziran Ayı Verileri
Erzurum Haziran ayı vergi tahsilat oranı yüzde 53,05 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4’üncü sırada yer aldı.
Haziran Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum
Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran 2021 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 53,05, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 52,64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 53,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 44,39 oldu.
Haziran Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum
DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 1,6 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 10,9 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15,37 olarak aktarıldı
Haziran Ayı Erzurum’un Bölgesel Payları
Bu yılın ilk 6 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 896,2 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 4,8 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 18,36’lık pay edindi.
Haziran Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları
Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 68,32, Ağrı’da yüzde 61.21, Kars’ta yüzde 54.21, Erzurum’da yüzde 53.05, Ardahan’da yüzde 50.69, Erzincan’da yüzde 50.17, Bingöl’de yüzde 48.76, Elazığ’da yüzde 47.15, Muş’ta yüzde 46.61, Malatya’da yüzde 45.57, Bitlis’te yüzde 43.35, Iğdır’da yüzde 32.48, Van’da yüzde 32.10, Hakkari’de yüzde 23.08 olarak açıklandı.

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