Erzurum’da piknik alanlarında ateş, mangal, semaver yakılması ve ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı

Erzurum’da orman yangınlarını önlemek amacıyla piknik alanlarında ateş, mangal ve semaver yakılması ve ormanlık alanlara girilmesi 1 ay boyunca yasaklandı.

Erzurum Valiliği’nde Vali Okay Memiş başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Erzurum’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve il genelinde oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artışlar olabileceği düşüncesiyle Ağustos ayı sonuna kadar piknik ve ormanlık alanlar için yasaklar getirildi.

Valilik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erzurum ili dahilinde Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılmasının mangal semaver ve ateş yakılmasının yasaklanmasına, piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında yukarıda belirtilen tarihler arasında ateş, mangal ve semaver yakılmasının yasaklanmasına, ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi Orman idaresinden ihale ya da tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricinde ki vatandaşlarımızın ormanlara giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, 6831 sayılı Orman kanunun 76. maddesi gereği; Ormanlık alanlar civarında bağ bahçe temizliği amaçlı ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması, anız yakılmasının ve ormanlarda konaklama yapılmasının yasaklanmasına, ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda Orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerinin kullanılmasına müsaade edilmemesine, komisyonumuzca alınan kararların vatandaşlarımıza en seri bir şekilde ulaştırılması için Belediyeler ve camilerin hoparlörlerinde ilan edilmesine, Müftülüklerce orman yangınları ve tehlikeleri konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine, denetim, kontrol, adli idari iş ve işlemlerin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personellerce ve muhtarlıklarca ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.”

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