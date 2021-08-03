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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü kontenjanlar açıklandı

İHA

Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü kontenjanlar açıklandı

Atatürk Üniversitesinde, 20212022 eğitim öğretim güz yarıyılı lisans kontenjanlarının ardından lisansüstü ve doktora programlarının da kontenjanları belli oldu.
Önceki akademik yılda 225 tezli yüksek lisans ve 11 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 236 yüksek lisans programında 5 bin 408, 2 sanatta yeterlik programında 61, 228 doktora programında ise 2 bin 217 öğrenci olmak üzere lisansüstü programlarında toplam 7 bin 686 öğrenci ile eğitimöğretim hayatına devam eden Atatürk Üniversitesi 20212022 eğitim öğretim güz yılında da öğrenci almaya devam edecek. Akademik gelişmeyi önemseyen ve lisansüstü programlarla öğrencilerine akademik alanda ilerleme imkânı sunan; bu doğrultuda doktora, sanatta yeterlilik ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Atatürk Üniversitesi, bu yıl tezli yüksek lisansa 4 bin 251, tezsiz yüksek lisansa 590, sanatta yeterliliğe 81 ve doktoraya ise 2 bin 386 olmak üzere toplamda 7 bin 308 öğrenci alacak.
20212022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü program başvuru takvimi şu şekilde açıklandı:
“Başvurular 09 20 Ağustos 2021, Güzel Sanatlar Enstitüsü & Yeterlik Sınavı23 24 Ağustos 2021, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Yeterlik Sınavı 23 24 Ağustos 2021, Tüm Enstitüler & Doktora Giriş Yazılı Sınavı (T.C Uyruklu öğrenciler) 25 Ağustos 2021, Asil Yerleştirme Sonuç İlanı 27 Ağustos 2021, Asil Yerleştirme Kayıtları 30 Ağustos 02 Eylül 2021, 1. Ek Yerleştirme Sonuç İlanı 06 Eylül 2021, 1. Ek Yerleştirme Kayıtları07 Eylül 2021, 2. Ek Yerleştirme Sonuç İlanı 09 Eylül 2021, 2. Ek Yerleştirme Kayıtları10 Eylül 2021, Ders Kayıtları 20 24 Eylül 2021, Derslerin Başlaması 27 Eylül 2021”
“Her öğrenci bizim için değerlidir”
Yüksek lisans ve doktora kontenjan sayılarının Atatürk Üniversitesi eğitim kapasitesi için uygun sayıda olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının ve üniversitenin dışa açılma politikasının öğrenciler tarafından tercih edilme noktasında önemli olduğunu aktardı.
Bilimsel başarılarının saygın derecelendirme kuruluşları tarafından tescillendiği Atatürk Üniversitesinin bilime hizmet etmek, lisansüstü eğitim kapasitesini yukarılara taşımak ve ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalıştığını vurgulayan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesini tercih eden her öğrenciyi Atatürk Üniversitesi ailesinde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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