İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pasinler’de

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.

Erzurum’un Pasinler ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kadın kollarının düzenlemiş olduğu toplantıya katıldı. Kadınlarla bir araya gelen Akşener, onların sorunlarını dinledikten sonra ilçe merkezine gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretleri sonrası kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Akşener, vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, kurmaylarına notlar aldırdı. Ziyaretler sonrası Akşener, Pasinler’den ayrılarak Erzurum’a hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.