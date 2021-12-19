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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Tekman ve Hınıs’la danıştı

İHA

AK Parti Tekman ve Hınıs’la danıştı

Pasinler ve Köprüköy ilçeleriyle başlayan AK Parti Danışma Meclisi toplantıları Tekman ve Hınıs’la devam etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz katılımıyla gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak durum değerlendirmesi yapıldı.
İlk toplantı Tekman’da yapıldı
Tekman’da yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kadın Kolları İl Koordinatörü Leman Yenigün Aksay, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Tekman İlçe Başkanı Taner Özer, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Kadın Kolları Tekman İlçe Başkanı Gamze Sarıkaya, Gençlik Kolları Tekman İlçe Başkanı İbrahim Boztepe, Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları, İlçe Delegeleri ve muhtarlar katıldı.
İkinci toplantı Hınıs’ta yapıldı
Hınıs’ta yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına ise AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kadın Kolları İl Koordinatörü Leman Yenigün Aksay, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Hınıs İlçe Başkanı Memet Sönmez, Tekman İlçe Başkanı Taner Özer, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Kadın Kolları Hınıs İlçe Başkanı Fatma Kocaoğlu, Gençlik Kolları Hınıs İlçe Başkanı Cihan Karişit, Kadın Kolları Tekman İlçe Başkanı Gamze Sarıkaya, Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları, İlçe Delegeleri ve muhtarlar katıldı.
Öz: Tekman ve Hınıs’ta Yeni Bir Dönem Başlattık
Tekman ve Hınıs İlçe Danışma Meclisi Toplantılarının ardından bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Türkiye’de değişim ve kalkınma AK Parti ile güç kazandı. Yirmi yıla yakın bir süreden beri iktidarda olan partimiz, milleti ve ülkesi adına gerektiği zaman siyasi riskler almaktan kaçınmayarak sorunların üzerine cesaretle gitmiş ve çözümler üretmiştir. Bunun bir neticesi de savunma sanayiinde yaşanan milli yatırımlar ve devamında terörle mücadelede elde edilen başarıdır. Geçmişte adı terör, baskı ve şantajla anılan il ve ilçelerimizde bugün sadece yatırımlar ve yapılması gerekenler konuşulabiliyorsa bu AK Parti’nin ısrarla takip ettiği hizmet siyasetinin bir neticesi ve başarısıdır. Gittiğimiz her yerde bunu hissediyor ve halkımızdan da övgü ve takdir alıyoruz. Elbette eksikler var, elbette sıkıntılar var fakat milletimiz biliyor ki başkaları konuşur, AK Parti yapar. Hem Tekman’da hem Hınıs’ta Danışma Meclisi’miz bu bilinç ve inanç doğrultusunda yapılarak sorunlar belirlenmiş, çözümler aranmıştır. İlçe Danışma Meclisi Toplantımızı diğer ilçelerimizde de yaparak yolumuza devam edeceğiz” dedi.
İlçe Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında bir değerlendirme Tekman İlçe Başkanı Taner Özer, “Tekman, ilimizin hizmete aç ilçelerinden biridir. Yıllarca ihmal edilmiş olan ilçemize AK Parti’nin mührünü vurmaya devam ediyoruz. Bugünkü toplantımızda İlçemizde yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında istişarede bulunarak sorunlarımızı ve beklentilerimizi dile getirdik. Oldukça verimli ve çözüm odaklı bir toplantıydı. Tüm misafirlerimize ve katılımcılarımıza buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.
Sönmez: Pandemiye rağmen hizmeti konuşuyoruz
Hınıs İlçe Başkanı Memet Sönmez de değerlendirmesinde pandemi sürecine dikkat çekerek, “Her şeye rağmen AK Parti üretmeye ve yatırıma devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmaya bağlı olarak yaşanan zorlu süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Gerek kurumlarımızın gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarını ve yapılabilecekleri değerlendirdiğimiz toplantıya hizmet odaklı siyaset damga vurdu. Daha yaşanılır ve daha güzel bir Hınıs için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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