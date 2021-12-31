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Bu merkez Türkiye’de ilk oldu Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

İHA

Bu merkez Türkiye’de ilk oldu Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kurulan Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATADAKAM) hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.
Tarihi Erzurum kalesi yanında restore edilen tarihi eski Erzurum evlerinden birisinde oluşturulan merkezin açılışı bugün Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katıldığı törende gerçekleştirildi.
Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan 45. Araştırma Merkezi olarak faaliyete geçen ATADAKAM’ın en önemli özelliği üniversite ve belediye işbirliğiyle kurulan bölgedeki ilk ve tek araştırma merkezi olması. Üniversitede bulunan alanında uzman mimarlar, şehir plancıları, mühendisler, ekonomistler ve birçok araştırmacının bilgi ve deneyimlerinin Belediye işbirliğiyle kente aktarılması merkezin öncelikli hedefi olacak.
Merkezin faaliyetlerinde sadece Erzurum’la sınırlı kalmayıp Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliğinin korunarak kentin ekonomisine kazandırılması, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarının planlanması, kentteki sorunlu alanlara yönelik projelerin üretilmesi amaçlanıyor.
Törene katılan protokol merkezin çalışma ofisinin açılış kurdelesini kestikten sonra ofis çalışma alanı gezdi. Merkez çalışanları burada çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, merkezin Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında kurulduğunu ve Türkiye’de de model teşkil edilen bir merkez konumunda olduğunu belirterek, “Bu merkezde yaklaşık olarak 1 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu merkezimiz aslında uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu ve önemli projelere de imza atmış durumdadır. Hocalarımız projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bölgenin tüm tasarım ve mimari işleri gibi mekana dayalı veya mekânsal tasarım gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim ki böyle bir binanın kullanımı bizlere verdiği için, bulunulan merkez gerçek anlamda güzel projelere imza atacak durumdadır. Erzurum kent merkezi başta olmak üzere dokunulmayan bir yer kalmadı gibi, her yeri avucumuzun içi gibi biliyoruz, ihtiyaç duyulan yerlerin tasarımını çıkarıyoruz, ulusal ve uluslararası çapta da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Erzurum merkezli bir çerçeveyi düşünecek olursak, mimarlık ve tasarımın bu bölgede geç kurulmasından dolayı mekânsal tasarımla ilgili, kentsel gelişimle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili bir takım planlama sıkıntılarımız bulunmaktadır. Mekana dayalı, bu bölgeye de uygunu, özgün, bölgenin kültürünü yansıtan mekânsal anlayıştan uzak kalındı. Merkezimiz yerel ve kültürel özellikleri tasarlamak amacıyla çalışmalar yapacak” diye konuştu.
DAKAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emriye Kazaz, merkezin kuruluş süreci ve yapılacak çalışmalarla ilgili şunları kaydetti;
“Bu bir evin hikayesi ile başladı. Erzurum kalesi önündeki binaların Restorasyon işlerinin yapımı ile çalışmalara başlanıldı. Tarihsel yerlerin imara açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Bu yerleşke kentin mimarisinin başlangıcı olması anlamına geldi, sosyal kültürel anlamında projeler yapıldı. Oltu Taş Han Projesi, Pazaryolu Projesi, Havuz Başında bulunan KUDAKA Merkezi bulunmaktadır. Narmanlı Mahallesi, Gülahmet Mahallesi ve Kalenin Restorasyon işleriydi. Sorunlu olan tarihi yapılar üzerinde de çalışmalarımız bulunmaktadır. Hacılar Hanı projesi, Kamburoğlu Restorasyon Projesi, Gümrük Han gibi Erzurum’un tarihini ortaya çıkarmak amacındayız. Kültürel varlıklar bizim kültürümüzdür. Bunları hayata geçirmek ve istihdam yapmaktır. Yalnızca kar ile kenti tanıtmamaktır. Bölgesel olarak çalışıyoruz. Doğu Anadolu olarak da çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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