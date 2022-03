Namağlup şampiyon oldular Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu il birincisi oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20212022 okul sporları futsal yıldızlar il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Turnuva boyunca oynadığı tüm maçları kazanan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu namağlup şampiyon oldu.

Şampiyonluk kupasını Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun elinden alan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Futsal Yıldız Takımı büyük sevinç yaşadı.

Turnuvada oynadığı tüm takımları farklı skorlarla yenen İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Finalde Toplu Konut (TOKİ) Ortaokulu'nu 53 yenerek şampiyon oldu.

Oynadığı 6 maçı kazanarak il birincisi olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu bölge finallerinde Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.

Final maçını Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Şahin, okul idarecileri, öğretmenler, ve veliler birlikte izlerken, salonu dolduran öğrenciler sahadaki arkadaşlarına tezahüratlarla maç boyunca destek verdiler.

21 Şubat 2022 tarihinde başlayan müsabakalar 16 takımın katıldığı dört erli guruplar halinde oynandı. On gün boyunca Yakutiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrencilerden yoğun ilgi gösterdi. Müsabakalar sonucunda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olarak Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda il birincisi olurken, Toplu Konut (TOKİ) Ortaokulu il ikincisi oldu. 3.lük mücadelesinde normal süresi 22 biten maçta penaltı atışlarında Sabancı Ortaokulu'na 31 üstünlük sağlayan Faik Güngör Ortaokulu il üçüncüsü oldu.

Turnuvaya damga vurdular

Turnuvaya A Gurubunda katılan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Yıldızları rakipleri Ahmet Yesevi Ortaokulu'nu 72 19 Mayıs Ortaokulu'nu 71 ve Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nu ise 50'lık farklı skorlarla geçerek gruplardan lider olarak çıktı. Çeyrek finalde C Grubunun ikincisi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu 60 , yarı finalde Faik Güngör Ortaokulu'nu 90 finalde ise Toplu Konut (TOKİ) Ortaokulu'nu 53 yenerek büyük bir başarı elde etti.Oynadığı hiçbir maçı kaybetmeden şampiyon olan İbrahim Hakkı Kubilay Futsal takımı turnuvaya damga vurdu ve taraflı tarafsız herkesten alkış aldı.

Okul müdüründençok güzel hareketler

Kendi okulunun futsal yıldız takımı öğrencileri şampiyon olarak il birincisi olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nihat Düzenli maç sonucunda aldıkları mağlubiyet ile üzülen rakip takım oyuncularını teselli ederken turnuva 3.'sü olan Faik Güngör Ortaokulu Yıldızları'nın da üçüncülük madalyalarını teker terek boyunlarına takarak örnek bir idarecilik ve büyük bir centilmenlik örneği sergiledi.

Okullarının il şampiyonu olması dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Müdür Nihat Düzenli, "Şampiyon takımımızı tebrik ediyorum. İlçemizin iki güzide okulu; Toplu Konut Ortaokulu ve İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu finalde karşılaştı. Her iki takımımızda centilmence mücadele ederek bizlere finale yakışır bir müsabaka izlettiler.Bundan ötürü finalist iki takımı alkışlıyor ve kendilerini kutluyorum.

Düzenli; okulumuz oyuncularını ayrıca tebrik ediyorum.Çocuklarımızın başarıları daim olsun inşallah. Bu gururun yaşanması için emek veren okul idarecilerimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayarak final maçımızı izlemeye gelen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu olmak üzere, şube müdürlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu’ndan tebrik

Şampiyon takıma madalyalarını takan ve şampiyonluk kupasını takdim eden Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu: “Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda final mücadelesini izlediğimiz her iki takımda Palandöken İlçemizin önemli iki okulu iki takımda finale kadar zorlu rakiplerini yenerek geldi.Nitekim bugün oynadıkla futbolla bunu kanıtladılar.Centilmence mücadeleyle bizlere çok güzel bir maç izlettiler. Bu nedenle her iki takımı tebrik ediyorum.Şampiyon olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nu ayrıca kutuluyor , bölge finallerinde ilimizi temsil edecekleri müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvaya salonumuz olmadan hazırlandık

Turnuvaya zor şatlar altında hazırlandıklarını söyleyen şampiyon takımının hocası Hüseyin Narin: "Okulumuzda fiziki şatları müsait bir salon olmadığından dolayı belirli saatlerde komşu okulların spor salonlarını kullandık.Sağ olsunlar komşu okullar turnuvaya hazırlanma aşamasında antrenman yapmamız için bize salonlarını açtılar. Böyle kısıtlı bir ortamda özveriyle ve azimle çalışan bizim çocuklar bu zorlu turnuvada tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldular. Oynadığımız maçların hepsini farklı kazanarak finale kadar geldik.

Final maçı adına yakışır bir şekilde tempolu, heyecanlı ve seyir zevki çok üst düzeyde olan bir müsabaka oldu. Bu maçta da oyuncularımız diğer maçlarda olduğu gibi hırslı, mücadeleci ve güzel bir oyun sergileyerek maçı kazandı.Bu zorlu maratonda emeklerimizin karşılığını şampiyonluk ipini göğüsleyerek aldıkları birincilik madalyaları ve kupa ile taçlandırıp bizleri büyük bir gurur yaşatan Futsal Yıldızlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Beden Eğitimi Hocası Hüseyin Narin; “Bugün kazandığımız şampiyonlukla il birincisi olduk. Önümüzdeki günlerde bölge finallerinde Erzurum’umuzu temsil edeceğiz. Bu şampiyonluk sorumluluğumuzu daha da artırdı, bunun bilinciyle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.Uygun bir salonda kısıtlı antrenmanlarımızı biraz daha geliştirebilirsek inanıyorum ki bizim çocuklarımız ilimizi temsil noktasında iyi sonuçlar alacaktır.Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum.Çünkü asıl hedefimiz Türkiye Finalleri. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan okul müdürümüz Nihat Düzenli hocamıza ve okul idarecilerimize, maçlarda bizleri yalnız bırakmayarak desteklemeye gelen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize takımım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

