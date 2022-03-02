Namağlup şampiyon oldular Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu il birincisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Namağlup şampiyon oldular Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu il birincisi oldu

İHA

Namağlup şampiyon oldular Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu il birincisi oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20212022 okul sporları futsal yıldızlar il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Turnuva boyunca oynadığı tüm maçları kazanan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu namağlup şampiyon oldu.
Şampiyonluk kupasını Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun elinden alan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Futsal Yıldız Takımı büyük sevinç yaşadı.
Turnuvada oynadığı tüm takımları farklı skorlarla yenen İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Finalde Toplu Konut (TOKİ) Ortaokulu'nu 53 yenerek şampiyon oldu.
Oynadığı 6 maçı kazanarak il birincisi olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu bölge finallerinde Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.
Final maçını Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Şahin, okul idarecileri, öğretmenler, ve veliler birlikte izlerken, salonu dolduran öğrenciler sahadaki arkadaşlarına tezahüratlarla maç boyunca destek verdiler.
21 Şubat 2022 tarihinde başlayan müsabakalar 16 takımın katıldığı dört erli guruplar halinde oynandı. On gün boyunca Yakutiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrencilerden yoğun ilgi gösterdi. Müsabakalar sonucunda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olarak Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda il birincisi olurken, Toplu Konut (TOKİ) Ortaokulu il ikincisi oldu. 3.lük mücadelesinde normal süresi 22 biten maçta penaltı atışlarında Sabancı Ortaokulu'na 31 üstünlük sağlayan Faik Güngör Ortaokulu il üçüncüsü oldu.
Turnuvaya damga vurdular
Turnuvaya A Gurubunda katılan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Yıldızları rakipleri Ahmet Yesevi Ortaokulu'nu 72 19 Mayıs Ortaokulu'nu 71 ve Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nu ise 50'lık farklı skorlarla geçerek gruplardan lider olarak çıktı. Çeyrek finalde C Grubunun ikincisi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu 60 , yarı finalde Faik Güngör Ortaokulu'nu 90 finalde ise Toplu Konut (TOKİ) Ortaokulu'nu 53 yenerek büyük bir başarı elde etti.Oynadığı hiçbir maçı kaybetmeden şampiyon olan İbrahim Hakkı Kubilay Futsal takımı turnuvaya damga vurdu ve taraflı tarafsız herkesten alkış aldı.
Okul müdüründençok güzel hareketler
Kendi okulunun futsal yıldız takımı öğrencileri şampiyon olarak il birincisi olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nihat Düzenli maç sonucunda aldıkları mağlubiyet ile üzülen rakip takım oyuncularını teselli ederken turnuva 3.'sü olan Faik Güngör Ortaokulu Yıldızları'nın da üçüncülük madalyalarını teker terek boyunlarına takarak örnek bir idarecilik ve büyük bir centilmenlik örneği sergiledi.
Okullarının il şampiyonu olması dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Müdür Nihat Düzenli, "Şampiyon takımımızı tebrik ediyorum. İlçemizin iki güzide okulu; Toplu Konut Ortaokulu ve İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu finalde karşılaştı. Her iki takımımızda centilmence mücadele ederek bizlere finale yakışır bir müsabaka izlettiler.Bundan ötürü finalist iki takımı alkışlıyor ve kendilerini kutluyorum.
Düzenli; okulumuz oyuncularını ayrıca tebrik ediyorum.Çocuklarımızın başarıları daim olsun inşallah. Bu gururun yaşanması için emek veren okul idarecilerimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayarak final maçımızı izlemeye gelen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu olmak üzere, şube müdürlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu’ndan tebrik
Şampiyon takıma madalyalarını takan ve şampiyonluk kupasını takdim eden Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu: “Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda final mücadelesini izlediğimiz her iki takımda Palandöken İlçemizin önemli iki okulu iki takımda finale kadar zorlu rakiplerini yenerek geldi.Nitekim bugün oynadıkla futbolla bunu kanıtladılar.Centilmence mücadeleyle bizlere çok güzel bir maç izlettiler. Bu nedenle her iki takımı tebrik ediyorum.Şampiyon olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nu ayrıca kutuluyor , bölge finallerinde ilimizi temsil edecekleri müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Turnuvaya salonumuz olmadan hazırlandık
Turnuvaya zor şatlar altında hazırlandıklarını söyleyen şampiyon takımının hocası Hüseyin Narin: "Okulumuzda fiziki şatları müsait bir salon olmadığından dolayı belirli saatlerde komşu okulların spor salonlarını kullandık.Sağ olsunlar komşu okullar turnuvaya hazırlanma aşamasında antrenman yapmamız için bize salonlarını açtılar. Böyle kısıtlı bir ortamda özveriyle ve azimle çalışan bizim çocuklar bu zorlu turnuvada tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldular. Oynadığımız maçların hepsini farklı kazanarak finale kadar geldik.
Final maçı adına yakışır bir şekilde tempolu, heyecanlı ve seyir zevki çok üst düzeyde olan bir müsabaka oldu. Bu maçta da oyuncularımız diğer maçlarda olduğu gibi hırslı, mücadeleci ve güzel bir oyun sergileyerek maçı kazandı.Bu zorlu maratonda emeklerimizin karşılığını şampiyonluk ipini göğüsleyerek aldıkları birincilik madalyaları ve kupa ile taçlandırıp bizleri büyük bir gurur yaşatan Futsal Yıldızlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Beden Eğitimi Hocası Hüseyin Narin; “Bugün kazandığımız şampiyonlukla il birincisi olduk. Önümüzdeki günlerde bölge finallerinde Erzurum’umuzu temsil edeceğiz. Bu şampiyonluk sorumluluğumuzu daha da artırdı, bunun bilinciyle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.Uygun bir salonda kısıtlı antrenmanlarımızı biraz daha geliştirebilirsek inanıyorum ki bizim çocuklarımız ilimizi temsil noktasında iyi sonuçlar alacaktır.Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum.Çünkü asıl hedefimiz Türkiye Finalleri. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan okul müdürümüz Nihat Düzenli hocamıza ve okul idarecilerimize, maçlarda bizleri yalnız bırakmayarak desteklemeye gelen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize takımım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dadaş ortaokulundan sevgi evlerine ziyaret
YEREL HABERLER Dadaş ortaokulundan sevgi evlerine ziyaret
Kudaka 2022 yılı fizibilite desteği programı ilan edildi
YEREL HABERLER Kudaka 2022 yılı fizibilite desteği programı ilan ...
Örgü bebek üretiyorlar Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Örgü bebek üretiyorlar Hem el becerilerini ...
Gönüllü gençlere kamp jesti
YEREL HABERLER Gönüllü gençlere kamp jesti
Büyükşehir’den “Depremi Unutmayalım” semineri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Depremi Unutmayalım” semineri
ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı
YEREL HABERLER ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı
Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde ...
Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği anlaşması daha imzalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği ...
10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile kavuşacaklar
YEREL HABERLER 10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile ...
Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi
YEREL HABERLER Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi
Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay Haftası mesajı
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay ...
Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı
YEREL HABERLER Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi ...
ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”
YEREL HABERLER ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan ...
B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa Hayır' tişörtü giymemesi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa ...
‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
YEREL HABERLER ‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
Emre Torungil başkan seçildi
YEREL HABERLER Emre Torungil başkan seçildi
ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü
YEREL HABERLER ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
YEREL HABERLER Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ...
‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 ...
Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz’ Aydemir: 28 Şubata dur diyen Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir: ’Milli iman 28 Şubatçıları tarihten silmiştir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ...
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.