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Aydemir muhalefetin iddialarını sahadan çürüttü Aydemir Tarım kesiminin sesini TBMM’ye taşıdı Milletvekili Aydemir’den bir ilk Aydemir: ‘Türk Kadını iffet, haysiyet, fazilet timsalidir’ Aydemir: ‘Türk Kadını Cumhurbaşkanımıza minnettardır’

İHA

Aydemir muhalefetin iddialarını sahadan çürüttü Aydemir Tarım kesiminin sesini TBMM’ye taşıdı Milletvekili Aydemir’den bir ilk Aydemir: ‘Türk Kadını iffet, haysiyet, fazilet timsalidir’ Aydemir: ‘Türk Kadını Cumhurbaşkanımıza minnettardır’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, bir ilki gerçekleştirerek Erzurum İlçe Ziraat Odaları Başkanlarıyla birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi, sahadaki gerçekleri ortaya koyarak muhalefetin tarıma yönelik asılsız iddialarını çürüttü.
Aziziye, Çat, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy Ziraat Oda Başkanları ve AK Parti Ziraat Odaları İl Koordinatörünün de yer aldığı toplantıda sahadaki tarımsal gerçekler paylaşıldı, AK Parti tarım yaklaşımı aktarıldı.
Kadınlar Günü Kutlaması
8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, ‘Her biri Hayme Ana, Nene Hatun olan, bize ait ve bizi tarif eden değerleri yaşatan; Çanakkale, Aziziye ruhunu genç nesillere yükleyerek diri ve canlı tutan; haysiyet, iffet, edep, fazilet timsali analarımız, kardeşlerimiz ülkemizin geleceğine ufuk oluşturmaya devam edeceklerdir. Onlarla müftehiriz. ‘ dedi.
Aydemir Bir İlki Gerçekleştirdi
AK Parti İl Teşkilatı Ziraat Odaları İl Koordinatörü Latif Maskan, Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Köprüköy Ziraat Odası Başkanı Murat Kaltar, Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz, Çat Ziraat Odası Başkanı Yakup Yılmaz’ın katıldığı basın toplantısında konuşan Milletvekili Aydemir, sahada gerçekler üzerine kurulu eser siyaseti yaptıklarını vurguladı.
‘Ziraat odası başkanlarımıza minnettarız’
Ayçiçek yağı heyulasını köpürterek stokçuluğa teşvik eden muhalefet gerçeğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, bunun ucuz bir siyaset tarzı olduğunu, istismar niyeti içerdiğini kaydederek, stokçuluk yapanları telin etti, ‘ Hakikatin yanında saf tutan Ziraat odası Başkanlarımıza minnettarız. ‘ dedi.
Aydemir Artvin’in Milli Coşkusunu Paylaştı
Artvin’in düşman işgalinden Ermeni ve Rus istilasından kurtarılışının 104’üncü yılını kutlayan, Artvinlilerin milli coşkusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, kahraman ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ‘ mesajını verdi..
‘Şehid ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının 7 Mart 1984 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylandığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve oradaki kardeşlerimizi bu milli yaklaşımdan ötürü kutluyor, istiklal uğrunda canlarını adayan şehid ve gazilerimize rahmet niyazlarımızı, şükran hislerimizi sunuyoruz. ‘ dedi.
‘Cumhurbaşkanımıza minnettarız’
7 Mart 1989’da genç kızların başı örtülü eğitim yapma hakkı ile ilgili kararın dönemin Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini, eğitim haklarının ellerinden alındığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Sonrasında eğitim hakkı ellerinden alınan, hayatın dışına atılan başörtülü kardeşlerimizin dramını yaşadık. Şimdi ise başı açık veya örtülü kardeşlerimiz barış iklimi içinde hayatın her alanında birlikteler. Biz başı örtülü kardeşlerimizin eğitim haklarını ellerinden alanlara yazıklar olsun diyoruz. Başı örtülü kardeşlerimize eğitim hakkının yeniden verilmesini sağlayan, onları kamu haklarına kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza da minnettarlığımızı kaydediyoruz. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Bahattin Ögel’e Vefa
7 Mart 1989’da Hakka vuslata eren Tarihçi Prof. Dr. Bahaettin Ögel’i rahmetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Bizi temellerimizle buluşturan, değerlerimizi ifade ederek asırlara yürüyüşümüze güç katan, muhterem ecdadımızın asaletini ve dikkatlerini genç nesillere aktaran, tarihçilerimize minnettarlığımız sonsuzdur. ‘ dedi.
Aydemir Tarım Kesiminin Sesini TBMM’ye Taşıdı
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısında ağırlık tarım sektörüydü. Erzurum Ziraat Odası Camiasının her ay periyodik olarak bir araya gelerek, aylık düzeyde değerlendirmelerde bulunduğu ve kendisinin de bu toplantılara katıldığını belirten Milletvekili Aydemir, Ziraat Odaları Başkanlarının tarım kesimin nabzını tutan ve sahada tarımsal gerçekleri bizatihi yaşayanların ifadesi olduğunu bildirdi.
Tarımsal İstişare Vurgusu
Erzurum’da yer alan 20 Ziraat Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin tarımsal alandaki beklentilerini ve sorunları mutad olarak ele aldıkları, bu toplantı sonuçlarını kendilerine ilettiklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Tarım’da yol hartamızı oluşturan çiftçimizin, besicimizin sesi olan Ziraat Odaları Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine minnettarız. diye konuştu.
‘Biz ezbere iş yapmayız’
‘Biz ezbere iş yapmayız. Sahada, sokaklarda o alanların yaşayanlarıyla görüşerek hizmet politikalarımızı oluştururuz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘azami ölçüde hayatın hakikatlerine dikkat ediyoruz. Hizmeti azami, hatayı da asgari ölçüde tutmayı hedefliyoruz. Elbette ki tarım sektöründe sıkıntılar var. Elbette besicilikte yaşanan sorunlar var. Kimsenin bunları inkar ettiği yok.
Aydemir Eser Siyasetine Dikkat Çekti
Milletvekili Aydemir, ‘Küresel boyutta yaşanan sıkıntılar bize de yansıyor. Pandemiden dolayı oluşan sorunlar bize de yansıdı. Fakat bu sıkıntı ve sorunlardan en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Sorunlara rağmen yatırımlara hız veren, eser siyasetiyle şekillenen ülkelerden biriyiz. Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor?’ diye sordu.
‘Karıştırma siyaseti yapıyorlar’
Muhalefetin sadece "karıştırma" odaklı siyaset yaptığını belirten Milletvekili Aydemir, "Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu işe teşne olan kurumlar, kuruluşlar kimler varsa mutlaka bu işin hesabını vermeliler." dedi.
Sorunlara Reel Yaklaşım
Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları inkar etmediklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurum'un Ziraat Odası il ve ilçe başkanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görüşmeler yapacaklarını ve yapılabileceklerin gayretinde olacaklarını bildirdi.
‘Hesabını Vermeliler
Muhalefetin sadece "karıştırma" odaklı siyaset yaptığını söyleyen Milletvekili Aydemir, "Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şu yağ kuyrukları nereden neşet etti? Ben insanlarımızı kınamıyorum. Ama bu işe teşne olan kurumlar, kuruluşlar kimler varsa bunlar mutlaka bu işin hesabını vermeliler. ‘ dedi.
İşte ziraat odaları başkanlarımız’
Milletvekili Aydemir, ‘İşte Ziraat Odası başkanlarımız burada. Yağın ne noksanı çekiliyormuş ki böylesine stokçuluğu teşvik edici bir hal orta yere çıkıyor? Niye bunlar oluyor? Muhalefet ucuz siyaset yapıyor. Bundan kaynaklı. Akılları sıra 'Böyle yaparsak, kestirme yoldan iktidara gideriz. İnsanları, huzursuz, rahatsız ederiz, onlar da bize yönelirler.' Sizde nitelik yok, millet görüyor, biliyor. Tarım kesimine dönük muhalefetten bir tane bir şey duydunuz mu? 'İşsizliği önlemek için muhtarlara özel kalem müdürü tayin edeceğim' diyor. Böyle düşünen bir muhalefet lideri tarım kesimine, hayvancılığa ne katabilir?" kaydını düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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