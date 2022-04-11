Şenkaya ilçe Emniyet Amirliğinden iftar yemeği

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıl dönümü dolayısıyla Şenkaya'da iftar yemeği düzenlendi.

Kaymakam Malik Çalışır ve Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177’inci Yıl Dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

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