Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele

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ErzurumTekman yolunda Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 bin rakımdaki ErzurumTekman yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ekiplerin aralıksız çalışmaları sosyal medyadan paylaşıldı. Ekiplerin, Nisan ayında insan boyunu geçen karlı yollardaki zorlu çalışmaları ise sürüyor.

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