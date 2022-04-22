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Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı

İHA

Yakutiye Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa gerçekleştirilen şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları sonuçlandı.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının kazananları ödüllerini aldı

Yakutiye Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ortaklaşa gerçekleştirilen şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları sonuçlandı.
Erzurum merkezdeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsayan “Ramazan’da Erzurum, Erzurum’da Ramazan” temalı resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri bugün sahiplerini buldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıldönümü arefesinde, tarihi Lalapaşa Camii’nde gerçekleştirilen ödül törenine İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Atatürk Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Yıldız, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, DDY Gar Müdürü Yunus Yeşilyurt, öğrenciler ve velileri katıldılar.
Ödül töreninde konuşma yapan Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Erzurum’un ramazandaki manevi iklimine uygun böyle bir etkinliğin yapılmasında emeği geçenleri tebrik ettiğini belirterek “Erzurum'da Ramazan Ramazan'da Erzurum” kompozisyon, resim ve şiir yarışması çok güzel bir anlamla bütünleşti. İki yıl aradan sonra Ramazanı Şerif'in bütün özelliklerini biraya sığdırdık ve yaşadık. Mukabeleleriyle, teravihleriyle ayrıca çocuklarımızın teravih namazlarında sesleri, tilavetleri, oynamaları camilerimize bir muhabbet kattı. Başkanımız Sayın Mahmut Uçar’a ramazan boyunca yaptığı bu anlamlı etkinliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz“ dedi.
Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise ramazan vesilesiyle başlatılan bu yarışmanın öğrenciler arasında büyük bir heyecana vesile olduğunu, velilere de çok büyük mutluluk yaşattığını kaydetti. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaygusuz, bu tür organizasyonların devam etmesi temennisinde bulunarak “Erzurum'da Ramazan Ramazan'da Erzurum yarışmasıyla öğrencilerimizle beraber farkındalık oluşturmayı amaçlamıştık ve farkındalığı oluşturduğumuza inanıyorum. Çocuklarımız duygularını hem resimle hem şiirle hem de kompozisyonla çok güzel ifade ettiler. Tüm öğrencilerimizi ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.“ şeklinde konuştu.
Uçar; “Ramazan Çocukluk Anılarımızı Hatırlatıyor”
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise, Ramazan’da Erzurum’u yazan, çizen, duygularına işleyen ve bu manevi duygularını paylaşan tüm öğrencilere minnettar olduklarını kaydederek, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne ramazan etkinliklerindeki desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Uçar, Belediye olarak bu tarz organizasyonlara devam edeceklerinin de müjdesini vererek şunları söyledi;
Ramazan öncesi Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüzle bir araya gelerek ramazanda gençlerimize, çocuklarımıza yönelik bir takım ortak ekinlikler yapalım dedik. Uzun yıllardır oruç tutuyoruz ama herkes Ramazan sohbeti yaparken hep çocukluk anılarından bahseder. Çocukken geçirdiği ramazanın güzelliklerinden bahseder. Bu nedenle ramazanın en güzel yaşandığı dönemler çocukluk ve gençlik dönemleri olduğu için bizler bugünkü gençlerimizin bugünkü çocuklarımızın ramazana bakış açısı nasıldır diye böyle bir yarışma düzenleyerek duygularını öğrenmek istedik. Benim de aklımda hep ramazanla ilgili çocukken tuttuğum oruçlar, iftar edişimiz, horoz şekeri, akşamları teravih namazları, itti bitti oynamalar aklımda kalıyor. Ramazanlarda hep böyle güzel anılar aklımıza geliyor. Dolayısıyla genç kardeşlerimizin bunu çok güzel benimsediklerine inanıyorum. Tekrar hepinizin ramazanını ve yaklaşmakta olan Kadir Gecemizin mübarek olmasını diliyorum. Ulaşacağımızın bayramın bayram olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum.”
Altınok; “Ramazan’ı Erzurum’da yaşamak çok güzel”
İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise, tarihi Lalapaşa Camii’nde düzenlenen böyle anlamlı bir etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çok güzel bir tema yakalanmış. Gerçekten ramazan Erzurum'da güzel, Erzurum'da ramazan güzel. İkisini bir arada yakalamak güzel. Allah’a hamd olsun, Erzurum'da o saymış olduğumuz ve çocukluğumuzdan bu yana getirmiş olduğumuz değerler hala yaşatılıyor. Bu bizim Erzurum'un ramazana ve oruca bakışımızın güzelliğini gösteriyor. Yakutiye Belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüklerimizin, Müftülüklerimizin organizesiyle ve bu organizasyonun camilerde olması güzel. Hepsini tebrik ediyorum Bütün öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum.” şeklinde konuştu.
Kazananlara Ödülleri takdim edildi:
Şiir dalında Ortaokullarda birincilik ödülüne Edip Somunoğlu Ortaokulu öğrencisi Yağmur Er, ikinciliğe Devran Aksu, üçüncülüğe Hiranur Han, liselerde birinci TT Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beyza Gür, İkinci Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencisi Feyza Rukiye Şahin, üçüncülüğe de Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cengizhan Köroğlu layık görüldü.
Kompozisyon dalında liselerde Tekman Anadolu Lisesi’nden İklim Özer birinci, TT Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesinden Nefise Yılmaz ikinci olurken aynı liseden Zeynep Ertaş üçüncülük ödülüne layık görüldü., Ortaokullarda Final Ortaokulundan İkbal Aktaş birinci, Köprüköy İHO’dan Şevval Karasu ikinci olurken Final Ortaokulundan Sezen Albayrak üçüncü oldu.
Resim dalında da ilkokullarda Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulundan Elif Elva Tahtacı birinci, Aliravi İlkokulundan Beyza Melek Aydın ikinci, İnkılap İlkokulundan Ömer Faruk Çakar da üçüncülüğe layık görüldü. Oraokullarda Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulundan Mehmet Selim Üzer birinci, Hilalkent 125. Yıl İHO’dan Nursena Karakaş ikinci, Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu öğrencisi Zehra Betül Toksoy üçüncülüğe, liselerde ise Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nden Dilara Yıldırım birinci, aynı okuldan Dilek Kazancı ikinci, Emirhan İspir de üçüncülüğe layık görüldü.
Programın sonunda, yapılan resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Öğrenci velileri ve misafirlere Yakutiye Belediyesi’nce yaptırılan sıfır atık ürünleri ve ramazana özel hurma ikram edildi.

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