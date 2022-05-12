Tekman’da Mayıs ayında kar sürprizi

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Erzurum’un Tekman ilçesinde 12 Mayıs’ta yağan kar, göçerleri zor durumda bıraktı.

Mayıs ayındaki kar yağışı vatandaşlara sürpriz yaşatırken, Koçyayla Mahallesi Uslu mezrasında hayvanlarını yaylaya çıkaran besiciler büyük şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta 2 bin 230 rakımlı yaylada kar arazinin beyaza bürünmesine neden olurken, yeşil ve beyaz muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.

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