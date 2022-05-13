Oltu Çayı'nda aramaların 15'inci gününde otomobil bulundu



Murat AYDIN / OLUR (Erzurum),(DHA)-ERZURUM'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 15'inci günde devam ediyor. 11 Mayıs günü Özkan Ölmez'e ait aracın tavan kısmını bulan ekipler, bugün de otomobili bularak vinçle sudan çıkardı.

Kaza, 28 Nisan akşamı, Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise günlerdir aranıyor.

15'İNCİ GÜNDE OTOMOBİL BULUNDU

Kayıp Fevzi Bulut'u arayan ekipler, kaza yerinin 200 metre aşağında Oltu Çayı'nın içinde daha önce tavan kısmına ulaştıkları Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobili buldu. Dalgıçlar, suya gömülü haldeki otomobile halat bağlayarak vinçle çekti. Ekipler, Oltu Çayı'ndaki aramasını sürdürüyor.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN

2022-05-13 16:43:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.