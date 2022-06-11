Demirdöven Barajı çiftçinin yüzünü güldürecek

Erzurum’da 100 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayacak Demirdöven Barajı’nın kapakları açıldı. Vali Okay Memiş, “Biz, ekmeğini helal yönden kazanan bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Pasin ovasına çıkarma yapacağız dedik, çıkarmaya başladık. Hizmet çıkarması” dedi.

Pasinler ve Köprüköy İlçesi’nde 2022 yılı sulama sezonunun başlamasıyla birlikte Demirdöven Barajı’nın kapakları açıldı. 100 bin dönümünün tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak baraj sularının açılması çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Sade bir törenin düzenlendiği programda katılımcılara seslenen Vali Memiş, tüm vatandaşların emrinde olduklarını söyledi.

“Pasin ovasına hizmet çıkarması”

Memiş, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim vazifemiz. Biz, çiftçimizin, çobanımızın, çöpçümüzün emrindeyiz. Biz, gariban insanların emrindeyiz. Biz, ekmeğini helal yönden kazanan bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Onlara hayranlık duyuyoruz. Yeter ki helal yönden çoluğuna çocuğuna bir şeyler yedirsin vatandaşımız. Pasin ovasına çıkarma yapacağız dedik, çıkarmaya başladık. Hizmet çıkarması. Biz, her zaman yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerde Erzurum Milletvekillerinin büyük desteklerini aldıklarını da dile getiren Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım ve Hayvancılığa önemli bir bütçe ayırdığını kaydederek, Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

“Tarımla ilgili yeni kararları ve uygulamaları devreye sokacağız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de tarımın dünyanın en önemli stratejik ürünü olduğunu kaydetti.

Tarım ürünlerine gerekli ilgi ve alaka gösterilmediğinde kıtlıkların yaşanacağına dikkat çeken Sekmen, “Geçen yıl bir kuraklık yaşandı. Bu kuraklıkta başta sayın valim, biz, tarım il müdürümüz ve diğer yetkililer ama en başta da çiftçilerimiz büyük sıkıntı çekti. Artık daha dikkatli bir şekilde mevcut imkânları kullanarak ve onları iyileştirerek bu sıkıntıların üzerinden gelmeye gayret edeceğiz. Ama bir yandan da tarımla ilgili yeni kararları ve uygulamaları devreye sokacağız” diye konuştu.

Oğuzhan Yavuz ise 2021 yılında yaşanan kuraklıkta önemli dersler çıkardıklarını aktararak, bu yıl bu tür sorunla karşılaşmayacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından barajın kapakları açıldı.

Törene, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Pasinler Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve çiftçiler katıldı.

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