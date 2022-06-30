Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



JANDARMA HELİKOPTERİYLE ALINDI

Erzurum'un Olur ilçesinde, ayı saldırısında hayatını kaybeden Fatih İlhan için bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopteri gönderildi. Araziye inen helikoptere alınan İlhan'ın cansız bedeni, Olur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatih İlhan'ın cansız bedeni, buradan da otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN

2022-06-30 15:53:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.