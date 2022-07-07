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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den yeni bir yatırım daha: Tortum Canlı Hayvan Pazarı açıldı

İHA

Büyükşehir’den yeni bir yatırım daha: Tortum Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentte yatırım seferberliğine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Tortum ilçesinde inşa ettiği Canlı Hayvan Pazarı ve Modüler Mezbaha, düzenlenen törenle açıldı.
Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Kaymakamı Okan Daştan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tortum Belediye Başkanvekili Karabey Eroğlu, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler ve vatandaşlar katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “İlçelerde yapmış olduğumuz hayvan pazarlarından yenisini Tortum ilçemize kazandırmış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in talimatları ile Tortum ilçemizde yedi dönüm arazi üzerine muhteşem bir pazar inşa ettik. Canlı hayvan pazarımız hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Genel Sekreter Zafer Aynalı da, “Büyükşehir Belediyemiz tarım ve hayvancılık sektöründe hakikaten Türkiye'de bütün belediyelerin ötesinde önemli hizmetlere imza atıyor. Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nı ilk kuran bir belediyeyiz biz aynı zamanda. Ve bu sektörde bütün şehirlerden önde hizmet vermekteyiz” diye konuştu.
“Tortum 20 yıldır daima liderinin yanında”
Tortum Belediye Başkanvekili Karabey Eroğlu da, “Tortum her şeyin en güzeline layıktır. Sayın Başkanım, Tortum 20 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan hiç dönmedi ve dönmeyecektir. Allah sizlerden razı olsun. Canlı hayvan pazarımız ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da, “Bu güzel hizmetlerinden dolayı değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer ilçelerimize de bu güzel hizmetlerin olmasını temenni ediyorum” kaydını düştü.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, şu görüşlere yer verdi: “AK Parti iktidarımız 20 yılda ülkemizi adeta gelin odasına çevirdi. Bakınca birçok insanın hafızasını almıyor. Artvin’i Erzurum’a bağlamak için onlarca tünel yaptı. 40’ın üzerinde tünel yapıldı. Bunların aslında hepsi Dünya’yı Türkiye’ye bağlıyor. Türkiye dünyada cazibe haline gelirken Erzurum’da Anadolu’da yükselen bir ivme kat etti. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız tarım ve hayvancılık alanında Erzurum’a çok değer kattı. Gece, gündüz çalıştı. Bu güzel hizmetimiz Tortum ilçemiz ve Erzurum’a hayırlı olsun.”
Başkan Sekmen: “Tarım ve hayvancılıkta şehrimiz zirveye çıktı”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Ülkemizde güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla 8 yılda tarım ve hayvancılığın gelişimi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya da devam etmekteyiz” dedi.
“Tarım ve hayvancılığın merkezi olan Erzurum’da hayata geçirdiğimiz etkin projeler sayesinde 500 bini aşkın hektarlık tarımsal alanda bölgemiz ve şehrimizin kaynaklarını modern ve teknolojik yöntemlerle değerlendirmekteyiz. Bildiğiniz gibi ilimiz 16 milyon dekar mera alanına sahip. 860 bin büyükbaş, 1 milyon küçükbaş ve 500 bin de dışardan gelen olmak üzere toplam 2 milyon 360 bin hayvan varlığına sahibiz” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bugün gelinen noktada ‘Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak’ diyerek sektöre adeta can simidi olduk. Biz, Erzurum’a tarım ve hayvancılıkta yeniden cazibe kazandıracağımızı ifade ederken, işte tam da bundan bahsediyorduk. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 yılda 30 bin sıvat dağıttık. Temiz su kaynağı insan için nasıl önemli ise hayvanlar için de önemli İşte bu nedenle ilimizde 500’ün üzerinde gölet inşa ettik. Yüzde 63’lük bir mera oranına sahip olan ilimizde yaptığımız göletler şehrimizin bitki desenini değiştirdi. Bugün gelinen noktada bitki ve hayvansal üretim ilimizde kat ve kat arttı. Sayısal verilere baktığımızda bitkisel üretimde yüzde 200’lik artış elde ettik. Kurak arazide bitki yetişmesi sınırlıdır ama göletlerle birlikte Erzurum’da katma değeri yüksek endüstri bitkileri, yem bitkileri, şekerpancarı ve ay çiçeği üretimimiz artmıştır. Hayvansal üretimde su hayat demektir. Normal bir arazide ortalama verilere bakıldığında bir büyükbaş hayvanın su kaynağına ulaşması için 5 ya da 8 kilometre mesafede gidiş ve geliş yaparak enerji harcadığı tespit edilmektedir. Göletlerle birlikte var olan su kaynağını yerinde temin eden bir büyükbaş hayvanın suya harcayacağı enerjinin şimdi et verimine yansıdığı belirlenmiştir. İlimizde bulunan göletlerimizle birlikte besicilerimiz şimdi kendi köylerinde hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaktadır. Böylelikle şehrimizde et ve süt verimi de artmaktadır. Bakınız, kurduğumuz Tarım Makineleri filosu sayesinde Allah’ın izniyle Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm arazi bırakmayacağız. Erzurum’daki tarım ve hayvancılık sektörü, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu yatırım seferberliğiyle adeta zirveye ulaştı. Son 8 yılda gerçekleştirilen her bir yatırım bölge ve kent çiftçisine adeta umut oldu. Tarım ve hayvancılık sektöründe ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli projelerle sektörel büyümede önemli ivmeler yakaladık. İnşallah bu sektörün gelişimi için çiftçilerimize destek için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.”
Borsaya rekor ziyaretçi: 2 yılda 250 bin
Başkan Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası’nı iki yılda 250 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Sekmen, şunları kaydetti: “Bilindiği gibi Avrupa’nın en büyük tesisi olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsamız ilklere imza atmaya devam ediyor. İki yılda 250 bin kişinin ziyaret ettiği bu dev yatırımı görmek için ülke ve şehir dışından iş adamları Erzurum’a gelerek Borsamızı yerinde inceliyor. Biz bu yatırımı Erzurum’a kazandırırken, hayvancılık sektörümüzün yarınlarını da hesaba kattık. Bakınız, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı hayvan pazarları, Mobil ve modüler mezbahalar, Hayvan gölgelikleri, Arıcılık faaliyetleri, Embriyo transfer merkezi, Damızlık dana üretim merkezi, 30 bin sıvat dağıtımı, 250 sulama tesisi, 550 gölet ve daha sayamadığım daha birçok yatırımla Erzurum tarım ve hayvancılıkta da adeta şaha kalktı. Kurumsal olarak hepimizin ortak bir hedefi var ve bu hedef ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde tarımsal üretimi çeşitlendirmek, tarıma dayalı sanayi ve hayvancılık faaliyetlerine hız vererek ülke ekonomisi için fayda üretmektir. Hayvancılık sektörü tarımın diğer alanlarında ve ülke ekonomisinde gelişmeyi canlandırıcı etkiye sahip olması hasebiyle günümüzde en stratejik öneme sahiptir.
İşte bizde şehrimiz ve ilçelerimizdeki potansiyeli artırmak, gıda ve tarım alanında; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla Tortum ilçemize de modern bir tesis inşa ettik. Tortum Canlı Hayvan Pazarı ve mezbahamız, inşallah çiftçimizin beklentilerini karşılayarak üretim ve pazarda sektörel büyümeye de büyük katkı sunacaktır. Tortum Canlı Hayvan Pazarı’mızın ilçemiz ve İlimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”
Yerli ve milli üretimin önemi
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, konuşmasında yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekti. Parlamenter Altınok, “Ve şunu söylemek gerekirse bizlerin tek bir gayesi var. Üretimin ve özellikle de tarımsal üretimin şehrimiz ve bölgemizin kalkınması adına taşıdığı anlam ve önemi bilerek üretmeye devam etmek. Çünkü biz biliyoruz ki; ayakta kalabileceksek, güçlü bir ekonomiye sahip olabileceksek, bunun yolu kesinlikle ve kesinlikle hem yerli, hem de milli üretimden geçiyor. Biz bu hizmetlere devam edeceğiz. 20 senedir biz bu millete hizmetten başka ülkemiz insanının değerlerine saygı duymaktan başka onun değerlerini yüceltmekten başka hiçbir şey yapmadık. Yalnız hizmet yaptık, dev ve mega projeleri hayata geçirdik ve bu güzel hizmetlerimize de devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Tortum Canlı Hayvan Pazarı’nın açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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